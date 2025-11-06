Il sistema di lavaggio veicoli industriali di Wash4green a Ecomondo a Rimini [VIDEO]

La saluzzese Wash4green presenta la sua soluzione per il sistema di lavaggio veicoli industriali a Ecomondo a Rimini. La fiera, che si è aperta martedì e si chiuderà domani, è dedicata alla green e circular economy. “Essere a Ecomondo per noi è un’occasione per incontrare vari partner commerciali che, come noi, hanno abbandonato l’idea di un’economia usa e getta e si sono concentrati su un’economia di riutilizzo” spiega Roberto Ruffinengo, ingegnere del settore Ricerca e sviluppo.L’azienda saluzzese ha preso in considerazione due problemi: il calo della disponibilità di acqua e il problema dei reflui dei lavaggi. “Abbiamo creato un prodotto che permette di raccogliere l’acqua di lavaggio, depurarla e riutilizzarla per lavare altri veicoli” conclude.
