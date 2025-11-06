Federica Barbero: "Rabbia e sconcerto per i presunti maltrattamenti nella struttura di Cuneo"

“Provo un profondo senso di rabbia e sconcerto di fronte alle notizie che arrivano da Cuneo: i presunti maltrattamenti ai danni di persone con gravi disabilità psichiche e disturbi dello spettro autistico, se confermati rappresenterebbero una ferita intollerabile alla coscienza civile e al senso stesso di umanità".

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federica Barbero, commentando l’inchiesta che ha portato al sequestro delle tre strutture “Con Noi”, “Stella Alpina” e “Tetto Nuovo” , all’arresto di due dirigenti della cooperativa, alla misura degli arresti domiciliari per altre 4 persone e all’emissione di 11 divieti di avvicinamento.

“Chi è chiamato a prendersi cura dei più fragili ha una responsabilità etica e morale altissima — prosegue Barbero — e se anche solo una parte di quanto emerso fosse confermata, ci troveremmo di fronte a fatti gravissimi, indegni di un Paese civile. È inconcepibile che in luoghi che dovrebbero garantire protezione e accoglienza si possano consumare episodi di violenza, abbandono e sopraffazione.”

“Mi auguro che la magistratura possa accertare rapidamente i fatti e che si faccia piena luce su ogni responsabilità” conclude Barbero.