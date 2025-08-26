Cuneo piange Luciano Viara, storico gelatiere del Ligure

Si è spento ieri all'ospedale Santa Croce Luciano Viara, 78 anni, per oltre trent'anni anima della celebre Gelateria Ligure di corso Dante. Un tumore lo ha portato via lunedì 25 agosto.

Cuneese doc, aveva iniziato nel 1969 con il Bar Centro in corso Nizza insieme al fratello Riccardo. Ma la svolta arrivò nel 1983 quando, con la moglie Antonietta, rilevò lo storico locale da Pierino Lepreri, custode di ricette centenarie.

La sua panna montata divenne leggendaria, attirando golosi persino da Torino e Milano. Ma il Ligure era più di una gelateria: un vero salotto culturale dove si incrociavano intellettuali come Nuto Revelli, politici, professori e innamorati. Per generazioni di cuneesi, "andare al Ligure" significava corteggiamento e dolcezza.

Viara produceva tutto artigianalmente - 360 uova fresche al giorno, solo frutta di stagione - fino al 2017, quando cedette l'attività dopo 34 anni di successi.

Appassionato di montagna (scalò due volte il Monviso), grande cuoco e organizzatore di eventi memorabili, lascia la moglie Antonietta, i figli Annamaria, Manuela e Francesco, il fratello Riccardo.

I funerali si terranno giovedì 28 agosto alle 15.30 in Cattedrale.