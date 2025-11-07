Il compositore Lorenzo Subrizi vince il “Premio Vincenzoni"

Il compositore cuneese Lorenzo Subrizi vince l’11ª edizione del “Premio Vincenzoni”, una delle vetrine più prestigiose a livello nazionale per quello che riguarda le colonne sonore e non solo.

Il concorso, con sede a Treviso, è diviso nelle categorie “Soggetti” e “Musica da film” ed è destinato ai nuovi artisti emergenti nell’ambito. Promosso dall’associazione “Luciano Vincenzoni”, vuole omaggiare l’omonimo e iconico sceneggiatore di origine trevigiane ed è stata presentato, come consuetudine, alla 82ª mostra del cinema di Venezia.

Subrizi si è aggiudicato il primo premio musicando una sequenza tratta dal film “Le conseguenze dell’amore” (2004) di Paolo Sorrentino. Tutti i lavori presentati, rigorosamente in forma anonima, sono stati valutati da una giuria formata da grandi nomi della musica da film italiani come Marco Biscarini (David di Donatello per “Volevo Nascondermi”), Giuliano Taviani (autore della musica della famosa serie “Boris” e vincitore di due David per “Anime Nere”), Pasquale Catalano (autore della colonna originale del film di Sorrentino e vincitore del Nastro d’Argento per “La dea fortuna” di Ozpetek), Caterina Calderoni e Lorenzo Tomio.

“Questo riconoscimento, che mi onora profondamente, è inaspettato quanto emozionante e diventa un bel passaggio in un percorso iniziato diversi anni fa al conservatorio di Cuneo, proseguito in quello di Rovigo e continuato nella mia attività professionale da compositore. Sono grato del supporto ricevuto (e che continuo a ricevere!) da più parti, stimolo prezioso e impagabile”, commenta il compositore Lorenzo Subrizi.

Nella cerimonia di premiazione del prossimo 29 novembre, presso l’Auditorium del Museo di Santa Caterina a Treviso, verranno assegnati i riconoscimenti nelle rispettive categorie ed eseguito il brano vincitore.