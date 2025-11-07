Auto fuori strada a Vinadio, paura ma nessun ferito grave

Incidente staradale nel primo pomeriggio di oggi a Vinadio, poco prima del bivio per la strada che conduce a Sant’Anna e al Colle della Lombarda, dove un’auto è uscita autonomamente di carreggiata finendo in una scarpata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. All’arrivo dei soccorritori, la persona alla guida era già uscita in modo autonomo dall’abitacolo e non presentava ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra proveniente da Cuneo per mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente.