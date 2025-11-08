Fiera Napoleonica di Narzole 2025: tradizione, gusto e musica per la 214ª edizione

Un appuntamento che unisce storia e contemporaneità

La Fiera Napoleonica di Narzole, evento simbolo del paese e tra le manifestazioni più antiche del Piemonte, torna nel 2025 con la sua 214ª edizione. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale e le associazioni locali hanno voluto “vestire” la fiera con un abito capace di unire tradizione e innovazione, valorizzando la storia e i prodotti tipici del territorio.

Dal 14 novembre: musica, solidarietà e degustazioni

Le celebrazioni inizieranno venerdì 14 novembre nel salone dell’oratorio con il concerto benefico dei Mistral for AIL, a sostegno dell’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL) di Cuneo.

Il cantautore Bruno Penna e la sua band proporranno brani inediti dedicati alle colline e ai loro abitanti, in un viaggio musicale evocativo e solidale.

Sabato 15 novembre, nella suggestiva Casa Balocco, si terrà la serata “Dolcetto docet”, un’esperienza di degustazione enogastronomica dedicata al celebre vino delle Langhe, raccontato attraverso i territori che lo producono.

Premi, tradizioni e giochi per i più piccoli

Domenica 17 novembre, al Teatro dell’Asilo, verrà consegnato il premio “Fedeltà alla terra”, organizzato dall’Associazione Agricoltori, in riconoscimento agli agricoltori e allevatori che hanno dedicato la vita al lavoro nei campi.

Nel pomeriggio, invece, spazio al divertimento per i bambini con attività e giochi a loro dedicati.

Il weekend clou: spettacoli, premi e cucina piemontese

Il cuore della fiera sarà il fine settimana successivo.

Giovedì 20 novembre, all’oratorio, andrà in scena lo spettacolo di musica e parole “Come nasce una fiera”, con Le Playadies e Luca Giachino, un racconto tra storia e melodia dedicato alla conquista dell’indipendenza da Cherasco e alla nascita della fiera.

Venerdì 21, l’artista Sonia De Castelli e la sua orchestra saranno protagonisti della serata del fritto misto alla piemontese, uno dei piatti simbolo della tradizione locale.

Sabato 22, alle 18, verrà consegnato in teatro il prestigioso “Napoleone d’Oro” a un’associazione narzolese che si è distinta per il suo impegno nella valorizzazione del territorio.

La giornata proseguirà con la cena “Sette salse per sette tagli”, un viaggio gastronomico nel bollito misto piemontese accompagnato dalle tipiche salse, tra cui la celebre côgnà.

Domenica 23 novembre: la grande fiera tra porri, “piuciu” e storia napoleonica

La Fiera vera e propria, istituita da Napoleone Bonaparte con decreto imperiale del 22 ottobre 1810, tornerà domenica 23 novembre.

Protagonisti saranno i due prodotti simbolo dell’autunno narzolese: i porri e i “piuciu”, al centro del grande mercato contadino che animerà le vie del paese.

Non mancheranno le esibizioni degli sbandieratori e del gruppo storico “Stato Maggiore Napoleonico – Dipartimento della Dora”, insieme all’orto Slow Food con le produzioni stagionali.

Per i buongustai, le proposte di street food si alterneranno ai sapori più autentici come

caldarroste e vin brulé, preparati dal Gruppo Alpini di Narzole.

Una fiera che celebra identità e futuro

La Fiera Napoleonica 2025 si conferma un evento capace di celebrare la memoria storica del territorio e al contempo proiettarsi nel futuro, coinvolgendo generazioni e visitatori con un programma ricco e autentico.

Un’occasione per vivere Narzole tra storia, cultura, musica e gusto.

