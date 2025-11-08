Variante di Demonte, Bergesio (Lega): "Approvato il Progetto Definitivo da oltre 92 milioni. Ora massima velocità sul cronoprogramma"

Un'opera attesa per decenni compie un passo fondamentale: è stato formalmente approvato il Progetto Definitivo per la variante di Demonte, sulla S.S. 21 del colle della Maddalena. Il Commissario straordinario, Ing. Luca Bernardini, ha notificato l'atto alla Regione Piemonte, ad ANAS e al Ministero delle Infrastrutture. "L'approvazione del Progetto Definitivo è un risultato solido che traduce l'impegno istituzionale in fatti concreti - dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio -. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Commissario straordinario, Ing. Luca Bernardini, per l'efficacia e la rapidità con cui ha gestito un iter così complesso, chiudendo una fase attesa da una generazione”. Il progetto, relativo al Lotto 1 della Variante, ha un investimento complessivo pari a 92.135.019,40 euro. Si apre ora la fase operativa con un cronoprogramma stringente.

Bergesio: “Si procederà immediatamente alla redazione del Progetto Esecutivo per recepire le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'obiettivo è concludere la progettazione entro gennaio 2026. L'accelerazione sulla progettazione esecutiva consentirà di anticipare l’indizione della gara d’appalto, con l’obiettivo di consegnare i lavori entro la fine del 2026”.

"La scelta di sviluppare subito la progettazione esecutiva ci permette di guadagnare mesi preziosi, rispondendo con celerità alle attese della popolazione e delle imprese locali”, aggiunge il Senatore cuneese. L'infrastruttura è strategica per migliorare la sicurezza e la vivibilità della Valle Stura, deviando il traffico pesante fuori dal centro abitato di Demonte. “Meno traffico, più sicurezza, più qualità della vita: è un tassello irrinunciabile per rendere il Piemonte montano più accessibile e competitivo, dimostrando che la collaborazione inter-istituzionale porta risultati concreti”, conclude il Senatore Bergesio.