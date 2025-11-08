Via libera unanime del Consiglio comunale di Savigliano al progetto del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest

Il Consiglio comunale di Savigliano, riunitosi nella serata di ieri, venerdì 7 novembre, ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest, che interesserà i territori di Savigliano, Saluzzo e Fossano.

Si è trattato di un passaggio amministrativo cruciale, che ha certifica la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, così come modificati in seguito alla specifica variante al Piano Regolatore del Comune di Savigliano, oltre che al Regolamento Edilizio e alle normative di settore.

La delibera recepisce inoltre la comunicazione dell’Asl Cn1 del 1° settembre scorso, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, per l’approvazione definitiva del progetto, la localizzazione dell’opera e la valutazione di impatto ambientale.

Il voto unanime del Consiglio è stato un passaggio amministrativo decisivo, che certifica la conformità urbanistica dell’intervento e consente di trasmettere formalmente la delibera all’Asl Cn1, all’Inail e agli altri enti coinvolti per l’avvio della fase operativa del nuovo presidio sanitario

Nel suo intervento, il sindaco Antonello Portera ha voluto sottolineare il valore e la complessità del percorso amministrativo.

(Il sindaco Antonello Portera)

“Questa è una delibera molto importante – ha spiegato – che è il frutto di un lunghissimo lavoro iniziato con la precedente amministrazione, in vista della realizzazione del nuovo ospedale del quadrante nord-ovest che coinvolge oltre 50 Comuni e numerosi enti, tra cui Anas, Regione, Provincia, Alpiacque e naturalmente l’Asl Cn1.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica - ha proseguito il sindaco - riguarda la costruzione del nuovo ospedale sulla direttrice Savigliano–Saluzzo, che dista circa un chilometro e duecento metri fuori dall’abitato di Savigliano, sul lato sinistro della strada per Saluzzo. Poiché l’opera sorgerà nel nostro territorio, il Comune di Savigliano è particolarmente protagonista in questo percorso, anche dal punto di vista urbanistico.

Dal primo settembre scorso – ha aggiunto Portera – è partita la Conferenza dei Servizi, nella quale tutti gli attori coinvolti devono presentare entro il 10 novembre la propria parte di competenza. Per quanto riguarda il Comune, il nostro compito è di esprimere parere favorevole rispetto alla conformità del progetto allo strumento urbanistico, che in questa sede viene variato da area produttiva ad area destinata a servizi”.

Il sindaco ha ringraziato in particolare il dirigente comunale, architetto Giovanni Rabbia, “punto di riferimento per Regione, Provincia, Alpiacque e Asl Cn1 in tutti i passaggi tecnici e procedurali che hanno portato al risultato di oggi”.

“Con questa delibera – ha concluso Portera – rendiamo nostro l’esito della Conferenza dei Servizi e ci prepariamo alla fase successiva. Entro il 10 novembre invieremo formalmente il nostro parere di approvazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnica ed economica); il 14 novembre, l’Asl Cn1 concluderà la sua procedura con tutte le notifiche necessarie, così da poter consegnare a Inail il progetto per le fasi di aggiudicazione e realizzazione operativa. È un passo fondamentale, che condividiamo con tutti gli enti coinvolti. Lo affido alla vostra approvazione” ha detto il primo cittadino ai consiglieri comunali.

Dopo l’intervento del sindaco, tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari hanno espresso parere favorevole alla delibera, nelle loro dichiarazioni di voto.

Il consigliere Giulio Ambroggio della lista ‘La nostra Savigliano’ ha dichiarato: “Voto convintamente a favore di questa delibera perché è un altro tassello importante verso la costruzione del nuovo ospedale. Speriamo che il percorso possa procedere senza intoppi. Vorrei solo chiedere al sindaco a che punto siamo con l’acquisizione dei terreni, elemento essenziale per proseguire rapidamente”.

Il consigliere Paolo Tesio, a nome del gruppo 'Spazio Savigliano', ha aggiunto:

“Anche il nostro gruppo voterà convintamente a favore. È un percorso condiviso da tutte le forze politiche e dai comuni limitrofi. Chiediamo di mantenere alta l’attenzione sulla viabilità collegata al nuovo presidio ospedaliero: è un aspetto che dovrà procedere in parallelo alla realizzazione dell’opera”.

La consigliera Silvia Garaventa, del gruppo ‘Nuova Civica’, ha sottolineato: “Questo è un progetto di grande rilevanza strategica per l’intero quadrante. È importante che Savigliano mantenga un ruolo centrale anche nella gestione delle ricadute urbanistiche e sociali dell’opera”.

Il consigliere Alberto Pettavino, del gruppo ‘Progetto per Savigliano’, ha rimarcato: “Consideriamo questa delibera un passo importante. Il nuovo ospedale rappresenta da sempre una delle priorità per l’intero territorio, non solo per Savigliano. Riconosciamo l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito finora e ribadiamo la necessità di procedere rapidamente verso l’obiettivo”.

La consigliera Clotilde Ambrogio, di ‘Noi per Savigliano’, ha dichiarato: “Il nostro gruppo è convintamente a favore e anch'io ringrazio tutti coloro che si sono profusi nell'impegno e ci hanno creduto fino dall'inizio”.

Il consigliere Luciano Gandolfo, del gruppo ‘Amici di Savigliano’, ha ricordato: “Abbiamo una grande necessità di mantenere l’ospedale sul nostro territorio. È sempre stato il nostro fiore all’occhiello: lavoriamo tutti insieme perché l’opera possa partire presto. Mi auguro di poterlo vedere realizzato”.

In merito alla domanda del consigliere Giulio Ambroggio sulla questione dei terreni di proprietà privata il sindaco Portera ha precisato: “L’acquisizione delle aree è a carico dell’Asl Cn1, che dispone delle risorse necessarie per completare il processo. È una procedura già prevista nel piano economico-finanziario dell’opera. Una volta ultimate le acquisizioni l’intero pacchetto progettuale verrà trasferito a Inail, che è l’ente attuatore incaricato di portare a termine la costruzione. Il Comune di Savigliano continuerà a svolgere un ruolo di raccordo e di facilitazione istituzionale: siamo stati infatti dei ‘facilitatori’, ma è tutto pienamente nelle mani dell’Asl”.

Con la votazione unanime dei presenti, il Consiglio comunale di Savigliano ha quindi approvato la delibera e ne ha dichiarato l’immediata eseguibilità, segnando così un altro passo decisivo verso la costruzione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest.