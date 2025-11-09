Legionellosi: la prevenzione è una responsabilità che riguarda tutti

La sicurezza sanitaria dipende spesso da ciò che non si vede. Tra i rischi più insidiosi c'è la legionellosi , una malattia polmonare provocata dal batterio Legionella pneumophila . Presente in modo naturale nelle acque, la Legionella può svilupparsi e moltiplicarsi in impianti idrici e di climatizzazione poco curati o non gestiti correttamente. Serbatoi, rubinetti, condizionatori e torri evaporative possono diventare un pericolo reale se trascurati.

I luoghi più esposti sono molti: abitazioni private, strutture ricettive, case di riposo, ospedali, aziende e centri sportivi. La prevenzione, oltre a essere un obbligo previsto dalle normative, è prima di tutto un gesto di responsabilità collettiva. Gli anziani, le persone immunodepresse e chi soffre di malattie croniche sono maggiormente esposti ai rischi, per questo è indispensabile mettere in atto strategie efficaci di controllo e manutenzione periodica.

Da sempre attenta al tema della salute e dell'ambiente, Alpiclima offre un Protocollo di gestione e prevenzione del rischio legionellosi che risponde pienamente alle disposizioni di legge e assicura la massima tutela igienico-sanitaria. Il servizio non solo riduce i pericoli per chi utilizza gli impianti, ma protegge anche i gestori da eventuali responsabilità legali legate a carenze o mancati controlli.

L'approccio di Alpiclima è concreto e strutturato: l'intervento parte da un sopralluogo tecnico, prosegue con analisi di laboratorio e valutazioni del rischio, fino alla redazione del Documento di Valutazione e alla definizione di un piano di manutenzione e monitoraggio su misura. Tutto viene personalizzato in base alle caratteristiche dell'edificio, all'età degli impianti e all'utilizzo degli spazi.

Il vero valore aggiunto è rappresentato dal personale tecnico e dai consulenti dell'azienda, sempre disponibili ad effettuare sopralluoghi e ad analizzare nel dettaglio le singole situazioni. In questo modo è possibile pianificare interventi precisi, mirati e risolutivi, garantendo nel tempo impianti più sicuri e prestazioni costanti.

Scegliere Alpiclima significa affidarsi a una realtà nata nel 1977 che ha costruito la propria reputazione su competenza, affidabilità e attenzione per le persone. Un'azienda che unisce esperienza e innovazione, con un unico obiettivo: assicurare aria e acqua pulita, tutelando la salute di tutti e promuovendo un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it