A Cuneo l'Ostetricia è 2.0: sempre più mamme scelgono il Santa Croce per partorire

Ostetricia 2.0 è il titolo del convegno che si è svolto ieri a Cuneo, organizzato dalla Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Santa Croce, sempre più punto di riferimento quando si parla della salute delle donne.

Donne che diventano madri e che scelgono di partorire all'ospedale di Cuneo, che anche in questo 2025 si avvia a superare i 1.700 parti, come evidenzia ai nostri microfoni il primario della struttura, dottor Andrea Puppo.

Con lui la dottoressa Raffaella Mellano, che ha evidenziato l'alto livello del convegno che si è svolto nei locali della Provincia e che ha visto la partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale, con oltre 150 partecipanti provenienti da diverse zone d'Italia.

Genetica fetale e intelligenza artificiale, gestione del parto e assistenza in situazioni critiche.

Questi alcuni dei temi sviluppati durante il convegno, che ha dato la possibilità di guardare al futuro della gravidanza e della nascita, coniugando le buone pratiche della tradizione con le più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche.

Senza mai dimenticare l'umanità, che deve sempre guidare chi opera in uno dei momenti più delicati e straordinari nella vita delle donne.