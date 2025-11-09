E' a Centallo il primo Tempio induista del Piemonte: oggi la festa per l'inaugurazione

Oggi pomeriggio, in località Madonna dei Prati a Centallo, è stato inaugurato il nuovo Tempio della Comunità Induista, Jai Shree Krishna.

E' il primo luogo di culto induista del Piemonte, accanto a quelli già attivi in altre parti d’Italia, come ad Altare nel Savonese e a Padova.

Centallo è stato scelto perché in paese vive una comunità di quasi 300 indiani di religione induista, ben radicati e inseriti. In totale, in provincia, se ne contano circa mille.

Si tratta di comunità integrate, attive e inserite nei diversi settori lavorativi locali, in particolare nell’agricoltura, nell’allevamento, nella frutticoltura e anche nel comparto metalmeccanico.

Il tempio è stato realizzato grazie a una lunga raccolta di donazioni, arrivate non soltanto da fedeli induisti in Italia e all’estero, ma anche da cittadini di altre religioni e da diversi italiani che hanno voluto sostenere il progetto. Una testimonianza di partecipazione e dialogo interreligioso che ha contribuito a rafforzare il senso di comunità.

La presenza di luoghi di culto e aggregazione, spiegano i promotori, permette di conservare tradizioni e identità culturali, offrendo alle nuove generazioni radici solide da cui aprirsi con maggiore consapevolezza alla società in cui vivono. Un cammino che favorisce conoscenza reciproca, inclusione e arricchimento culturale per tutti.