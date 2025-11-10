A Niella Tanaro coccarde e tricolori per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Un momento di unione e senso civico quello che ha avuto luogo, lo scorso martedì 4 novembre, a Niella Tanaro in occasione delle celebrazioni per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Alla commemorazione, presso il monumento ai caduti, hanno partecipato attivamente gli alunni, le insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria di Niella Tanaro e il Comune, rappresentato da alcuni assessori, con il Alpini.



Dopo un momento di ricordo dei Caduti in guerra e di riflessione sui valori della pace, del rispetto e dell’unità, i bambini hanno cantato l’Inno d’Italia, alzando le loro coccarde e bandierine e assistito alla deposizione della corona d’alloro.