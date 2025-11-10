 / Attualità

Attualità | 10 novembre 2025, 18:38

Adolescenza: a Dronero arriva “Spazi in Ascolto”

Un progetto per offrire sostegno psicologico gratuito ad alunni, docenti e famiglie degli studenti dell’Alberghiero di Dronero e di tutta la comunità locale. Venerdì 14 novembre serata inaugurale dal titolo “Supereroi Fragili: adolescenti oggi tra disagi e opportunità”

Immagine di repertorio

A Dronero è nato un servizio di ascolto e di supporto pensato per affrontare le fragilità e le sfide che oggi caratterizzano l’adolescenza e il rapporto con gli adolescenti. Si tratta di “Spazi in Ascolto”, importante progetto nato per offrire un sostegno psicologico gratuito ad alunni, docenti e famiglie degli studenti dell’Alberghiero di Dronero e di tutta la comunità locale. L’iniziativa è promossa dall’I.I.S. “Virginio – Donadio” in partnership con il Comune di Dronero, la Cooperativa Momo, l’Associazione Noau e lo Sportello al 34 del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, con il contributo della Fondazione CRC di Cuneo su Bando “Impegnati nei diritti".

Appuntamento venerdì 14 novembre presso la Sala Milli Chegai, dalle ore 18 alle ore 19:30, con la serata inaugurale, dal titolo “Supereroi Fragili: adolescenti oggi tra disagi e opportunità”.
 

Sarà un importante momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza, che vedrà l’intervento di varie figure professionali: Marco Maggi, scrittore, consulente educativo e formatore del Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori sociali; Maddalena Tardivo, psicologa e psicoterapeuta che curerà lo sportello di ascolto per i genitori del territorio di Dronero; psicologhe ed educatori dello Sportello al 34 del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Il progetto “Spazi in Ascolto” nasce per offrire un sostegno psicologico gratuito ad alunni, docenti e famiglie. L’incontro offrirà spunti pratici e testimonianze sul tema della fragilità giovanile, mettendo in luce le opportunità di crescita e di ascolto che la rete territoriale intende promuovere.

Sarà valido come ore di formazione per il personale docente al quale sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta.

Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo buffet aperitivo, preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Dronero.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Beatrice Condorelli

