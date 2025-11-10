Bra, rinnovo del mandato ai Ministri straordinari della Comunione nella IX Giornata dei Poveri

«Sei tu, mio Signore, la mia speranza» (Sal 71,5). È il titolo della IX Giornata Mondiale dei Poveri, che quest’anno accompagna il Giubileo dei Poveri, come un invito a gettare le ancore della nostra fede nelle profondità della vita reale, dove abitano le fragilità e germoglia la speranza.

Il tema scelto da papa Leone XIV richiama ciascuno a riconoscere che la povertà non è un incidente della storia, ma un luogo teologico, un incontro possibile con il volto di Dio che si fa compagno di strada dei più piccoli.

Ricorda il Santo Padre nel suo messaggio: «I poveri non sono un diversivo per la Chiesa, bensì i fratelli e le sorelle più amati, perché ognuno di loro, con la sua esistenza e anche con le parole e la sapienza di cui è portatore, provoca a toccare con mano la verità del Vangelo. Perciò la Giornata Mondiale dei Poveri intende ricordare alle nostre comunità che i poveri sono al centro dell’intera opera pastorale».

Questa Giornata sarà celebrata anche al Santuario della Madonna dei fiori di Bra domenica 16 novembre con il mandato ai Ministri Straordinari della Comunione. Sono previsti due momenti: alle ore 10.30, durante la Messa nel Santuario nuovo, celebrata dal rettore don Gilberto Garrone, che dopo l’omelia rinnoverà il mandato ai ministri presenti con una particolare preghiera di benedizione; alle ore 17 nel Santuario antico, breve momento di preghiera guidato da don Enzo Torchio che terminerà con la benedizione.

Il mandato ai Ministri Straordinari della Comunione rappresenta un momento importante per la vita pastorale, attraverso il servizio prezioso di fedeli che, con dedizione e spirito di carità, portano l’Eucaristia ai malati e agli anziani, contribuendo alla vita della comunità.

I Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica sono laici, uomini e donne, che dopo la formazione, su mandato del Vescovo svolgono il servizio di portare la comunione ai malati impossibilitati a partecipare alla Messa e di aiutare il sacerdote nella distribuzione della comunione durante la celebrazione eucaristica. Il Ministero Straordinario della Comunione Eucaristica è stato istituito con l’Istruzione Immensae Caritatis della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti il 29 gennaio 1973 da papa Paolo VI per dare la possibilità di comunicarsi a tutti coloro che lo desiderano e siano ben disposti. Una cosa buone e giusta.