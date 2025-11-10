Saluzzo: i cani strappano applausi alla dimostrazione delle unità cinofile dell’Anps [FOTO]

Applausi a più riprese per i cani da macerie e soccorso che ieri, domenica 9 novembre, in piazza Garibaldi a Saluzzo, sono stati abilissimi nel ritrovare i bambini ( piccoli figuranti disponibili a nascondersi nei cassoni) o individuare le persone a terra nello scenario di ricerca simulato, realizzato in collaborazione con il Comitato Croce Rossa di Manta.

Coinvolgente e apprezzata la dimostrazione di agilità e soccorso delle unità cinofile dell’Anps, Associazione Nazionale Polizia di Stato che attraverso i Gruppi di Volontariato e Protezione civile, sezioni di Cuneo e Torino/ Ivrea, vero proprio braccio operativo, svolgono un' importante funzione in ambito sociale e civile, in particolare nelle operazioni di ricerca persone scomparse e nel recupero di dispersi in ambienti difficili e altamente problematici, come nel caso di terremoti o crolli di abitazioni a seguito di esplosione.

[ foto Bruno Comba- Sei di Saluzzo Se]

L’evento è stato coordinato da Salvatore Interlandi vice presidente della sezione di Cuneo ANPS e vice presidente del Nucleo di Volontariato, che ha presentato la meticolosa preparazione dei 4 zampe e l'abilità dei cani "che vedono con il naso", dove gli occhi degli uomini non vedono, esplorando territori e segnalando la presenza di persone non visibili.

Franco Muccione presidente OdV ANPS sezione Ivrea/Torino ha inviato il suo saluto alla manifestazione saluzzese

Erano presenti i cinofili del Gruppo Cuneo con il responsabile Paolo e il suo cane con Hitch, Tiziana con Cico, Barbara con Brus, Gianluca con Logan e Buch, Anna con Neve, Andrea, Paolo con Balu’. Gruppo Ivrea/Torino era rappresentato da Daniela con Nerina.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Saluzzo (il cui sindaco Franco Demaria ha manifestato l'apprezzamento per il lavoro dei cinofili) in collaborazione con la Fondazione Bertoni e grazie all’interessamento dell’ex funzionario saluzzese di Polizia Mario Pirito. Presente anche un gazebo informativo sulla sicurezza stradale della Polstrada.

