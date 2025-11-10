 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 novembre 2025, 12:12

Saluzzo: i cani strappano applausi alla dimostrazione delle unità cinofile dell’Anps [FOTO]

L’evento, organizzato dall’ Associazione Nazionale Polizia di Stato con i Gruppi di volontariato e protezione civile, sezioni di Cuneo e Torino/ Ivrea, ha visto in campo i cani addestrati da macerie e soccorso

Foto di gruppo delle unità cinofile Aps con il sindaco Demaria

Foto di gruppo delle unità cinofile Aps con il sindaco Demaria

Applausi a più riprese per i cani da macerie e soccorso che ieri, domenica 9 novembre, in piazza Garibaldi a Saluzzo, sono stati abilissimi nel ritrovare i bambini ( piccoli figuranti disponibili a nascondersi nei cassoni) o individuare le persone a terra nello scenario di ricerca simulato, realizzato in collaborazione con il Comitato Croce Rossa di Manta.

Coinvolgente e apprezzata la dimostrazione di agilità e soccorso delle unità cinofile dell’Anps, Associazione Nazionale Polizia di Stato che attraverso i Gruppi di Volontariato e Protezione civile, sezioni di Cuneo e Torino/ Ivrea, vero proprio braccio operativo, svolgono un' importante funzione in ambito sociale e civile, in  particolare nelle operazioni di ricerca persone  scomparse e nel recupero di dispersi in ambienti difficili e altamente problematici, come nel caso di  terremoti o crolli di abitazioni a seguito di esplosione.

[ foto Bruno Comba- Sei di Saluzzo Se]

L’evento è stato coordinato da  Salvatore Interlandi vice presidente della sezione di Cuneo ANPS e vice presidente del Nucleo di Volontariato, che ha presentato la meticolosa preparazione dei 4 zampe e l'abilità dei cani "che vedono con il naso", dove gli occhi degli uomini non vedono, esplorando territori e segnalando la presenza di persone non visibili.

Franco Muccione presidente  OdV ANPS sezione Ivrea/Torino ha inviato il suo saluto alla manifestazione saluzzese

[ foto Bruno Comba- Sei di Saluzzo Se]

Erano presenti i cinofili del Gruppo Cuneo con il responsabile Paolo e il suo cane con Hitch, Tiziana con Cico, Barbara con Brus, Gianluca con Logan e Buch, Anna con Neve, Andrea, Paolo con Balu’. Gruppo Ivrea/Torino era rappresentato da Daniela con Nerina.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Saluzzo (il cui sindaco Franco Demaria ha manifestato l'apprezzamento per il lavoro dei cinofili) in collaborazione con la Fondazione Bertoni e grazie all’interessamento dell’ex funzionario saluzzese di Polizia Mario Pirito. Presente anche un gazebo informativo sulla sicurezza stradale della Polstrada.

[ foto Bruno Comba- Sei di Saluzzo Se]

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Foto Bruno Comba - Sei di Saluzzo se

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

Saluzzo, dimostrazione Unità cinofile APS

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium