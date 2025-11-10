 / Cronaca

Cronaca | 10 novembre 2025, 18:20

Ceva, imbratta i muri della città con scritte rosse: scatta la denuncia

L'autore degli atti vandalici è stato individuato grazie alle indagini congiunte di Carabinieri e Polizia locale, con l'ausilio del sistema di videosorveglianza

Ha imbrattato i muri della Città con una serie di scritte rosse, realizzate a bomboletta spray, nel cuore del centro storico di Ceva, ma ora è stato individuato e denunciato. 

Questo quanto successo a Ceva dove l'autore dei "graffiti" ha colpito in una decina di punti. 

Grazie all'attività di indagine dei Carabinieri della stazione di Ceva e il Comando di Polizia locale, attraverso il sistema di videosorveglianza in aggiunta ad altre azioni investigative, è stato possibile individuare il colpevole, che è stato denunciato e che ora dovrà fare i conti con le sanzioni previste dalla legge.

“L’episodio dimostra l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e l’Amministrazione comunale – evidenzia il sindaco di Cev,a Fabio Mottinelli -: ringraziamo i carabinieri e la Polizia locale per l’impegno quotidiano nel salvaguardare e garantire la sicurezza della città, che passa anche attraverso il decoro e il rispetto degli spazi pubblici. Rinnoviamo il nostro impegno nella tutela del decoro urbano e nella promozione del senso civico”.

Arianna Pronestì

