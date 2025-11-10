Firmata una convenzione tra Le ACLI Provinciali Cuneesi e Lo SNALS

Una nuova interessante collaborazione è iniziata nel pomeriggio di giovedì 6 novembre a Mondovì, nella sede dello Snals, Sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola, con le Acli provinciali cuneesi.

Il segretario provinciale Snals, Renato Ferracini, e il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua, hanno firmato una convenzione grazie alla quale i soci dello Snals potranno usufruire dei servizi del patronato Acli, del Centro turistico Acli e tutte le altre opportunità che l’associazione può offrire.

L’accordo di convenzione garantirà agli iscritti Snals l'accesso privilegiato e facilitato ai servizi di tutela e assistenza erogati dal sistema Acli. L'intesa, fortemente voluta da entrambe le parti, mira a fornire un supporto concreto ai docenti e al personale scolastico, in un periodo di crescente complessità burocratica e normativa.

“Questo accordo con lo Snals, sindacato presente in molte città della provincia di Cuneo – dice il presidente provinciale delle Acli Cuneesi, Elio Lingua – rappresenta un passo importante per entrambe le realtà, perché apre la strada a una collaborazione proficua e vantaggiosa per tutti”.

Renato Ferracini, segretario Provinciale Snals Cuneo, ha commentato: "Per i nostri iscritti è fondamentale avere un punto di riferimento solido e capillare per tutte le pratiche che esulano dalla sfera strettamente sindacale. L'accordo con le Acli rappresenta una garanzia di qualità e vicinanza, permettendo al personale scolastico di concentrarsi sul proprio lavoro, sapendo di avere una rete di protezione sociale completa".

Presenti alla firma dell'accordo, oltre a Lingua e Ferracini, anche il vice presidente del Patronato Acli Cuneo e componente del Comitato regionale e nazionale del Patronato Acli, Ferruccio Dallarovere e il consigliere provinciale Acli, professor Michele Prandi.