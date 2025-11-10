Vanessa Roghi a Cuneo con “La parola femminista”

Vanessa Roghi, storica, ricercatrice e autrice di programmi di storia per Rai Cultura, autrice del saggio "La parola femminista", parlerà del suo libro Giovedì 13 novembre Ore 21 presso il Circolo Arci Arcipelago (via Meucci 32-34, Cuneo).

Unendo la propria storia a quella con la S maiuscola, l'autrice ricorda il femminismo in cui era immersa da bambina, fatto di fiabe senza principesse e riunioni del collettivo di cui faceva parte la madre, e quello vissuto da giovane donna, tra manifestazioni di piazza, diari Smemoranda e musica pop inglese.

Ripercorrendo i disastrosi passi indietro degli anni Novanta, complice la nuova rappresentazione della donna propinata da certe trasmissioni televisive di grande successo, l'autrice intesse un racconto che tocca tutti i temi cardine del femminismo, dalla maternità all'aborto, dalla sessualità al genere.

Intrecciando voci di donne di tutte le età, intellettuali, scrittrici, giornaliste, come Carla Lonzi, Elena Gianini Belotti e Michela Murgia, questa biografia collettiva ci invita a non dimenticare il passato e a tenere aperta la discussione sulle possibilità che l’atto di «pensarsi e dirsi» può continuare a portare in questo Millennio.

Un libro rivolto a chi si è perso per strada la parola femminista e ora sente di dover riempire quel vuoto, a chi si domanda «perché questa parola è scomparsa e poi è riapparsa nelle nostre vite, e se non sarebbe meglio averla sempre accanto».