Spazio Savigliano accusa la Giunta: promessa mancata sul salario minimo negli appalti comunali

Riceviamo e pubblichiamo:

Come gruppo consigliare Spazio Savigliano, di cui fanno parte il PD e la lista civica Savigliano Domani, vogliamo portare in evidenza alla cittadinanza che a maggio 2024 la Giunta Comunale aveva approvato una delibera che impegnava il Comune di Savigliano a garantire, nei futuri appalti, una retribuzione minima oraria di 9 euro per tutte le persone impiegate dalle imprese appaltatrici. Un impegno che, all’epoca, era stato presentato come un passo concreto verso il riconoscimento della dignità del lavoro e contro il dumping salariale. Peccato che, a distanza di mesi, quell’impegno non è stato mantenuto.

Nei bandi pubblicati successivamente alla delibera, infatti, non compare alcun vincolo che imponga la soglia dei 9 euro l’ora, e in almeno due casi esaminati il costo della manodopera è stato calcolato dal Comune stesso sulla base di una retribuzione di appena 7,80 euro lordi, che corrispondono a circa 6 euro netti.

Abbiamo chiesto spiegazioni in Consiglio Comunale e la risposta, nonostante i 10 minuti di dati inutili e riferimenti normativi inappropriati, si può riassumere in poche e semplici parole: la delibera non è mai stata applicata, non è stato predisposto alcun atto per renderla operativa, nulla è attualmente in programma per darle seguito. Di fatto, un annuncio rimasto vuoto, utile solo ai titoli dei giornali.

Oggi ci sono persone che lavorano per il Comune di Savigliano guadagnando meno di 8 euro l’ora. È vero, nel rispetto del CCNL – e ci mancherebbe altro – ma ben al di sotto dei 9 euro promessi e pubblicamente sbandierati. In sostanza, diciamocelo, si è fatta propaganda sulla pelle di chi lavora, prendendo in giro l’intera cittadinanza.

Se non è possibile garantire il salario minimo negli appalti come promesso, la Giunta lo ammetta, faccia un passo indietro su quanto dichiarato e chieda scusa alla cittadinanza.

Ci aspettiamo che la Giunta intera si assuma fino in fondo le proprie responsabilità per questa presa in giro: perché chi fa propaganda sulle spalle di lavoratori e lavoratrici, prendendo in giro tutta la cittadinanza, non può rappresentare la nostra città.

Il gruppo consiliare Spazio Savigliano