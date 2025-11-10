Al via il 41° corso AVO: Cuneo cerca nuovi volontari per stare accanto ai malati

L'AVO Cuneo - Associazione Volontari Ospedalieri organizza il 41° Corso di Formazione per nuovi volontari.

Il corso inizierà lunedì 17 novembre e si svolgerà attraverso sei incontri presso il Salone di rappresentanza dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo in Via Michele Coppino n°26.

Gli incontri avranno inizio alle ore 18 con una durata di un'ora circa e tratteranno di vari argomenti utili a fornire una formazione di base relativa al servizio che i neo volontari andranno a svolgere.

Il corso è gratuito e ci si può iscrivere anche via mail all'indirizzo info@avocuneo.com oppure presentandosi direttamente alla prima lezione del 17 novembre.

L'AVO Cuneo è un'Associazione storica nell'ambito del volontariato sanitario cuneese, con 43 anni di attività e ha necessità di aumentare il proprio organico di volontari per poter far fronte alle tante richieste di assistenza.

I volontari AVO non svolgono attività sanitarie specifiche ma donano il loro tempo per stare accanto a chi sia ricoverato e non abbia possibilità di compagnia da parenti o amici per offrire una presenza amica e un supporto psicologico alle fragilità degli ammalati.

L'AVO Cuneo opera gratuitamente attraverso una convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle che disciplina i vari servizi svolti nei reparti; opera inoltre presso l'Ospedale S.Antonio di Caraglio e presso la RSA Casa Famiglia di Cuneo.

Diventare volontari ospedalieri rappresenta un momento di grande crescita personale e offre la possibilità di svolgere un servizio di alta umanità volto al benessere delle persone sole, fragili, ammalate.

Nel dettaglio, durante il primo incontro verrà presentato il corso che sarà introdotto dalla vice presidente Daniela Cussino, a seguire il saluto di benvenuto di Livio Tranchida, Commissario A.O.S Santa Croce e Carle e l’intervento del presidente Avo Cuneo Massimo Silumbra.

Giovedì 20 novembre il dottor Paolo Pellegrino (Asl CN1) tratterà il tema “L’Ospedale, questo sconosciuto. Regole pratiche per un buon servizio”.

Lunedì 24 novembre Don Sebastiano Carlo Vallati, cappellano del S.Croce tratterà il tema “Imparare ad ascoltare”.

Il 27 novembre sarà la volta di Elisa Roggero (coordinatrice dipartimento area medica), Laura Oggero (Coordinatrice infermieristica Geriatria), Mauro Giraudo (Coordinatore infermieristico Pronto Soccorso e Antonella Ligato, (referente Empowerment e Umanizzazione) che interverranno sul tema “Ma cosa fanno i volontari?”.

Lunedì 1 dicembre il professor Luigi Salvatico, psicologo psicoterapeuta presenterà “La relazione di aiuto”.

Nell’ultimo incontro di giovedì 4 dicembre si parlerà di “Volontariato nelle RSA: vicino agli anziani più fragili” . Interverranno la responsabile di Casa Famiglia Sara Manzone e alcuni volontari dell’Avo Cuneo. Il corso si concluderà con l’intervento del presidente dell’AVO Regionale Piemonte Dott. Roberto Ruggeri

L’Avo è un’associazione di volontariato apolitica ed indipendente presente in oltre 240 città italiane con circa 16mila volontari. A Cuneo ne conta circa un centinaio e attende nuovi volontari per incrementare i servizi in ospedale.

Diventare volontari Avo è una scelta di vita: avvicinarsi anche solo con un sorriso, una stretta di mano a chi soffre, a chi è solo negli ospedali e nelle case di riposo è segno di un cambiamento all’interno della società.