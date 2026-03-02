L'AVIS di Borgo San Dalmazzo riparte: giovedì 5 marzo la prima donazione del 2026

Nella mattinata di giovedì 5 marzo l’Avis di Borgo San Dalmazzo, situato in piazza dell’Abbazia 6, aprirà le porte ai suoi donatori per la prima apertura della sala prelievi del 2026.
La presidente della sezione, insieme a tutto il direttivo, rivolge un sentito invito a tutti i donatori a rispondere numerosi. Si ricorda di prenotarsi obbligatoriamente telefonando al numero 0171642291.
L’AVIS di Borgo San Dalmazzo ringrazia anticipatamente tutti coloro che risponderanno all’appello, facendo fronte con un gesto concreto alla richiesta che arriva dai nostri ospedali.
La presidente della sezione sottolinea "Vi aspettiamo nella nostra sala prelievi per trasformare la vostra generosità in azione".