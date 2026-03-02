Giornata Mondiale del Rene: l'Asl CN1 scende in campo a Ceva per la prevenzione

“Salute renale per tutti. Vicini alle persone, attenti al Pianeta” è il tema scelto nel 2026 per la Giornata Mondiale del Rene che si celebrerà giovedi 12 marzo e sottolinea l’importanza di una diagnosi tempestiva e di un’assistenza accessibile, sostenibile e vicina alla comunità.

Il 12 marzo sarà quindi allestito dalle ore 9 alle 14 presso l’atrio dell’ospedale di Ceva, una postazione informativa dove medici e infermieri saranno a disposizione per: fornire informazioni sulle malattie renali, promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita, effettuare il controllo della pressione arteriosa e dell’esame delle urine, rispondere a domande e chiarire dubbi.

La malattia renale cronica rappresenta un problema sanitario globale in costante aumento, con un impatto significativo su morbilità, mortalità e costi sanitari. Si stima che circa i l10-15% della popolazione mondiale sia affetto da una qualche forma di patologia renale.

Spesso la malattia renale decorre in modo completamente asintomatico. Quando si manifesta clinicamente, può risultare più difficile da trattare. Una diagnosi tardiva e un trattamento non ottimale possono infatti determinare un rapido peggioramento della funzione renale con conseguenze importanti quali la necessità di avvio alla terapia dialitica, aumento del ischio di malattie cardiovascolari, incremento della mortalità.

La prevenzione è la strategia più efficace: il controllo regolare della pressione arteriosa e semplici esami del sangue e delle urine rappresentano strumenti fondamentali per una diagnosi precoce, fin dalla giovane età.