(H)Open Day Psoriasi a Cuneo: visite dermatologiche gratuite l'11 marzo all'Ospedale Carle

La Struttura Complessa di Dermatologia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo apre le porte ai cittadini per una mattinata dedicata a visite dermatologiche gratuite specifiche per la psoriasi. L’evento è promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza).

Le visite si svolgeranno: con accesso diretto (senza impegnativa del curante) mercoledì 11 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, presso gli ambulatori di Dermatologia del Presidio Ospedaliero "A. Carle" (via A. Carle 5 Confreria – Cuneo).

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per prenotare inviare una e-mail all'indirizzo openday@ospedale.cuneo.it indicando i seguenti dati: nome e cognome, data di nascita, recapito telefonico.

La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si caratterizza per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può condizionare profondamente la sfera relazionale, sociale e professionale, con ripercussioni sul benessere psico-emotivo e sulla qualità della vita.