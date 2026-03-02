Neurourologia, la dottoressa Gozzerino consegue il Master di II livello con il massimo dei voti

Francesca Gozzerino, medico fisiatra afferente alla struttura complessa di Neuroriabilitazione dell’ASL CN1, diretta da Elena Antoniono, e referente dell’ambulatorio di rieducazione perineale di II livello, ha conseguito il Diploma di Master Universitario di II livello in Urologia Funzionale e Neuro-urologia presso l’Università degli Studi di Torino con votazione 110/110, discutendo la tesi dal titolo “Il ruolo del fisiatra e della riabilitazione nell’ambito di un team multidisciplinare nella chirurgia gender-affirming MtoF”. Il percorso formativo della durata di un anno si è svolto presso la Struttura dipartimentale Neurourologia dell’Unità Spinale Unipolare del CTO di Torino, struttura di riferimento in Piemonte per i disturbi urinari e genitali in pazienti neurologici (Parkinson, sclerosi multipla, lesioni midollari) e non, e per la Neuromodulazione sacrale.

Le competenze acquisite, in linea con le raccomandazioni delle principali società scientifiche, consentiranno una miglior qualità dell’assistenza, la creazione di percorsi terapeutici personalizzati e la corretta pianificazione del trattamento riabilitativo delle persone affette da disfunzioni neuro-urologiche.