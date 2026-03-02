 / Sanità

Sanità | 02 marzo 2026, 16:04

Neurourologia, la dottoressa Gozzerino consegue il Master di II livello con il massimo dei voti

La fisiatra della Neuroriabilitazione dell'Asl CN1 si è specializzata presso l'Università di Torino: nuove competenze per migliorare l'assistenza ai pazienti con disfunzioni urologiche

Neurourologia, la dottoressa Gozzerino consegue il Master di II livello con il massimo dei voti

Francesca Gozzerino, medico fisiatra afferente alla struttura complessa di  Neuroriabilitazione dell’ASL CN1, diretta da Elena Antoniono, e referente dell’ambulatorio di rieducazione perineale di II livello, ha conseguito il Diploma di Master Universitario di II livello in Urologia Funzionale e Neuro-urologia presso l’Università degli Studi di Torino con votazione 110/110, discutendo la tesi dal titolo “Il ruolo del fisiatra e della riabilitazione nell’ambito di un team multidisciplinare nella chirurgia gender-affirming MtoF”. Il percorso formativo della durata di un anno si è svolto presso la Struttura dipartimentale Neurourologia dell’Unità Spinale Unipolare del CTO di Torino, struttura di riferimento in Piemonte per i disturbi urinari e genitali in pazienti neurologici (Parkinson, sclerosi multipla, lesioni midollari) e non, e per la Neuromodulazione sacrale.

Le competenze acquisite, in linea con le raccomandazioni delle principali società scientifiche, consentiranno una miglior qualità dell’assistenza, la creazione di percorsi terapeutici personalizzati e la corretta pianificazione del trattamento riabilitativo delle persone affette da disfunzioni neuro-urologiche.

cs

