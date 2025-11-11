Sommariva del Bosco, conclusi i restauri del Santuario: venerdì 14 novembre la presentazione

Si concludono i lavori di restauro del Santuario con gli ultimi interventi sulla copertura e sul campanile. Venerdì sera, 14 novembre, saranno presentati alla cittadinanza i restauri che completano l'impegnativo progetto di recupero dell'intero complesso degli ambienti sacri ed ex conventuali.

Gli interventi effettuati sul tetto e sul campanile hanno richiesto un notevole impegno tecnico ed economico, rappresentando l'ultimo tassello di un ambizioso programma di recupero che ha interessato negli anni l'intero complesso monumentale.

La serata di presentazione vuole essere un momento di condivisione con la comunità sommarivese, invitata a partecipare per testimoniare il proprio legame con il Santuario, luogo simbolo della storia e dell'identità del paese.

La partecipazione dei cittadini rappresenterà la conferma del profondo legame che unisce Sommariva al suo Santuario, testimone secolare della storia locale e punto di riferimento spirituale e culturale per l'intera comunità.