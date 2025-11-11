Rinvenuto senza vita il corpo del 71enne disperso da ieri a Frabosa Sottana

Si sono da poco concluse, purtroppo con esito tragico, le ricerche di Giuseppe Ponzo, classe 1954, che risultava scomparso da ieri, lunedì 10 novembre, nella zona di Miroglio, a Frabosa Sottana, dove si è sviluppato un vasto incendio boschivo.

L'uomo, molto conosciuto e stimato in paese, nel pomeriggio si era recato in un terreno di proprietà per effettuare alcuni lavori nel bosco. Quando nel pomeriggio è scattato l'allarme per l'incendio, i familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i soccorsi e sono iniziate le ricerche, proseguite per tutta la giornata di oggi e concluse con il ritrovamento dell'uomo, purtroppo privo di vita.

Rimane sorvegliata la parte alta del bosco dove, ancora in serata, era visibile una densa colonna di fumo.

Sul posto per domare le fiamme e partecipare alle ricerche sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cuneo con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), le squadre AIB di Chiusa di Pesio e Peveragno raggiunti poi da altre squadre della provincia, e subito dopo quelle di Vigili Morozzo e Mondovì per contenere il fronte di fuoco che si avvicinava alle abitazioni.

Parallelamente è stata istituita l’Unità di Comando Locale (UCL) con il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) e il Servizio TAS (Topografia Applicata al Soccorso), impegnati nell’analisi delle mappe per delineare le aree interessate e individuare eventuali segnali utili del telefono dell’uomo disperso, in collaborazione con le unità cinofile arrivate da Torino e i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Durante la notte è proseguito il presidio per contenere l'avanzata del fronte di fuoco. Sono stati attivati anche i droni del Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), tutt'ora presenti sul posto.

In pomeriggio le operazioni sono proseguite con il coordinamento dell'UCL in via Maudagna e la presenza di tanti volontari che hanno cercato di dare supporto alla famiglia dell'uomo, molto conosciuto e stimato in paese. Presenti sul posto anche i Carabinieri e il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino.

[L'incendio nelle foto di Giulia Martini]

Le fiamme non risultano ancora spente, per contenere il rogo rimarrà attivo un presidio tutta la notte e domattina riprenderanno le operazioni di spegnimento con gli elicotteri.