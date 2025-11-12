Ingente dispiego di uomini e mezzi per fermare l'avanzare dell'incendio divampato a Frabosa Sottana [VIDEO]

Proseguono senza sosta per operazioni per contenere il rogo divampato nel pomeriggio di lunedì 10 novembre nei boschi sopra a Miroglio, nel Comune di Frabosa Sottana e in cui ha perso la vita il 71enne Giuseppe Ponzo.

Un maxi intervento che da tre giorni vede impegnate le squadre di terra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo con il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) e i volontari delle squadre AIB (Anti Incendi Boschivi) provenienti da diversi distaccamenti, Frabosa Sorapana, Peveragno, Chiusa di Pesio e Priero.

[Foto F. Scarzello]

Grazie all'intervento dei soccorritori le fiamme non hanno raggiunto l'abitato, ma hanno divorato un'ampia porzione di bosco e purtroppo, nonostante il supporto di mezzi aerei con lanci d'acqua, il fronte di fuoco continua ad avanzare.

Le fiamme, nella serata di ieri, erano ben visibili sia dalla zona delle Grotte del Caudano che più a valle, da Villanova Mondovì e dal Mortè a Lurisia.

Nella notte appena trascorsa AIB e Vigili del Fuoco hanno proseguito il presidio dell'area, mentre sono riprese con le prime luci dell'alba le operazioni di spegnimento dall'alto con due elicotteri Heliwest e un Canadair proveniente da Genova.

Il fronte di fuoco ha svalicato la valle Maudagna, in direzione Roccaforte Mondovì.