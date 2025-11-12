Frabosa Sottana piange Giuseppe Ponzo che ha perso la vita nell'incendio a Miroglio

Ore di profondo lutto a Frabosa Sottana e in tutta la Val Maudagna per la tragica scomparsa di Giuseppe Ponzo, il 71enne, che ha perso la vita nell'incendio che, ancora in queste ore, sta divorando i boschi di Miroglio.

"Giuseppe era una persona molto conosciuta e stimata - dice il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino -. Non ci sono parole per questa tragedia che colpisce la famiglia Ponzo e tutta la nostra comunità. Giuseppe amava la montagna e il nostro territorio, dove ha lavorato sia come agente immobiliare con la moglie che come maestro di sci a Prato Nevoso. Una tragedia che colpisce tutta Frabosa. Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale ci stringiamo alla famiglia".

"Come Comune e come amministrazione - aggiunge il sindaco, che in questi giorni è stato sempre presente in supporto dei numerosi corpi e volontari che ancora stanno operando per domare le fiamme - ci teniamo a ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno lavorato e continuano ad operare per domare l'incendio e spegnere le fiamme: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo, intervenuti con le squadre dei vari distaccamenti, con il DOS Direttore delle Operazioni di Spegnimento, i volontari AIB (Anti Incendi Boschivi) di Frabosa Soprana, Peveragno, Chiusa di Pesio, Macra, Alba, Bra, Priero, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto), il Servizio TAS (Topografia Applicata al Soccorso), impegnati negli scorsi giorni nell’analisi delle mappe per delineare le aree interessate e individuare eventuali segnali utili del telefono cellulare per le ricerche, in collaborazione con le unità cinofile arrivate da Torino e i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Carabinieri della stazione locale, i Carabinieri Forestali, la Polizia locale che ha visionato le immagini di sorveglianza, i cantonieri e l'ufficio tecnico, i volontari della Croce Rossa, della Protezione civile di Frabosa Sottana e provinciale, i cacciatori e i numerosi volontari che si sono uniti alle operazioni in questi giorni. Il vostro lavoro è prezioso e tutta Frabosa Sottana è grata per quello che state facendo in questa situazione di emergenza".

Al cordoglio si aggiunge anche Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, dove è assessore Francesca Botto, moglie di Andrea Ponzo, figlio di Giuseppe Ponzo: "La più sincera vicinanza da parte mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità monregalese alla famiglia Ponzo e, in particolare, all’assessora Francesca Botto per la grave tragedia occorsa in queste ore. In circostanze così improvvise e complesse, è difficile trovare le parole più appropriate per lenire il dolore e lo sgomento - il commento del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo -. Mi limito, quindi, ad abbracciare virtualmente Francesca e i suoi cari, certo che sapranno onorare al meglio la memoria del compianto Giuseppe. Nell’occasione, un sentito ringraziamento ai soccorritori, alle forze dell’ordine e ai volontari per l’immenso lavoro di ricerca e di spegnimento del grave incendio che ha colpito Miroglio e i territori limitrofi".

Proseguono intanto le operazioni per domare le fiamme, via terra e dall'alto con due elicotteri Heliwest e un Canadair, in quanto il fuoco ha valicato la valle Maudagna, in direzione Roccaforte Mondovì.