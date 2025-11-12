Il Consorzio Oltre le Alpi rafforza il legame con la Cina sul patrimonio dei distillati

Un viaggio culturale che attraversa secoli di tradizione, unendo le colline piemontesi e le terre antiche della Cina. Nell’ambito della recente missione istituzionale, il Consorzio Oltre le Alpi, in collaborazione con ANGI – Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese e con il supporto del Consorzio Grappa del Piemonte e del Barolo, ha preso parte a un percorso di approfondimento dedicato al Baijiu, simbolo identitario della regione dello Shanxi.

Fondato nel 2020 ai sensi della normativa L. 134 del 07/08/2012, il Consorzio Oltre le Alpi racchiude aziende piemontesi, in particolare delle aree di Langa e Roero, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali. A Xinhuacun, nel distretto di Fenyang, la produzione del Baijiu rappresenta un patrimonio collettivo che attraversa i secoli. Qui distillare non è solo arte produttiva, ma rito culturale.

Ogni fase – dalla fermentazione naturale alla distillazione lenta – custodisce una memoria condivisa e tramandata nel tempo. In questa cornice, la delegazione piemontese ha riletto il valore della grappa del Piemonte e, in particolare, della grappa del Barolo: un distillato che nasce dalle vinacce dei grandi vitigni delle Colline Unesco e che oggi rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità enologica italiana.

Il dialogo con le distillerie cinesi ha permesso di riconoscere affinità profonde: vocazione agricola, saperi artigiani, equilibrio tra storia e innovazione, e la volontà comune di custodire la tradizione rendendola risorsa contemporanea. Il Baijiu, bevuto nei momenti solenni come simbolo di amicizia e buon auspicio, incontra così la grappa piemontese, ambasciatrice del territorio e delle sue radici. Ne nasce un percorso di confronto che guarda al futuro: relazione culturale, turismo esperienziale, educazione internazionale e diplomazia del gusto.

Questa iniziativa conferma l'impegno del Consorzio Oltre le Alpi nel promuovere scambi culturali e professionali tra Italia e Cina, rafforzando la collaborazione con ANGI e con il Consorzio Grappa del Piemonte e del Barolo e contribuendo a costruire un ponte stabile tra tradizioni distillative millenarie e nuove opportunità di crescita condivisa.