Attualità | 12 novembre 2025, 15:01

Il Consorzio Oltre le Alpi rafforza il legame con la Cina sul patrimonio dei distillati

Un percorso di scambio e formazione tra grappa piemontese e Baijiu per valorizzare il saper fare artigianale e costruire nuove sinergie internazionali

Il Consorzio Oltre le Alpi rafforza il legame con la Cina sul patrimonio dei distillati

Un viaggio culturale che attraversa secoli di tradizione, unendo le colline piemontesi e le terre antiche della Cina. Nell’ambito della recente missione istituzionale, il Consorzio Oltre le Alpi, in collaborazione con ANGI – Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese e con il supporto del Consorzio Grappa del Piemonte e del Barolo, ha preso parte a un percorso di approfondimento dedicato al Baijiu, simbolo identitario della regione dello Shanxi. 

Fondato nel 2020 ai sensi della normativa L. 134 del 07/08/2012, il Consorzio Oltre le Alpi racchiude aziende piemontesi, in particolare delle aree di Langa e Roero, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali. A Xinhuacun, nel distretto di Fenyang, la produzione del Baijiu rappresenta un patrimonio collettivo che attraversa i secoli. Qui distillare non è solo arte produttiva, ma rito culturale. 

Ogni fase – dalla fermentazione naturale alla distillazione lenta – custodisce una memoria condivisa e tramandata nel tempo. In questa cornice, la delegazione piemontese ha riletto il valore della grappa del Piemonte e, in particolare, della grappa del Barolo: un distillato che nasce dalle vinacce dei grandi vitigni delle Colline Unesco e che oggi rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità enologica italiana. 

Il dialogo con le distillerie cinesi ha permesso di riconoscere affinità profonde: vocazione agricola, saperi artigiani, equilibrio tra storia e innovazione, e la volontà comune di custodire la tradizione rendendola risorsa contemporanea. Il Baijiu, bevuto nei momenti solenni come simbolo di amicizia e buon auspicio, incontra così la grappa piemontese, ambasciatrice del territorio e delle sue radici. Ne nasce un percorso di confronto che guarda al futuro: relazione culturale, turismo esperienziale, educazione internazionale e diplomazia del gusto. 

Questa iniziativa conferma l'impegno del Consorzio Oltre le Alpi nel promuovere scambi culturali e professionali tra Italia e Cina, rafforzando la collaborazione con ANGI e con il Consorzio Grappa del Piemonte e del Barolo e contribuendo a costruire un ponte stabile tra tradizioni distillative millenarie e nuove opportunità di crescita condivisa.

