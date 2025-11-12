Paolo Nocera ricorda Alberto Bertone: "Abbiamo condiviso sogni e inimmaginabili successi"

"Abbiamo condiviso con passione sogni ambiziosi ed un profondo amore per il nostro territorio e le nostre montagne ed insieme abbiamo celebrato inimmaginabili successi.

Sei stato per tutti un esempio di coraggio, altruismo e responsabilità.

Grazie, Alberto!"

Sono le parole di Paolo Nocera, braccio destro di Alberto Bertone negli anni in cui Acqua Sant'Anna si affacciava sul mercato delle acque.

Un uomo visionario e intelligente nel ricordo che ha di lui l'ex direttore commerciale e marketing dell'azienda di Vinadio. "Mi ha voluto, venendomi a prendere fino a Milano. Io conoscevo il mondo del beverage, mentre la sua famiglia arrivava dall'edilizia. Alla fine il suo entusiasmo e la sua passione mi hanno convinto. E abbiamo lavorato insieme per molti anni".

Nocera è profondamente addolorato per la sua morte. "E' stato bellissimo lavorare con lui. Era un visionario, sempre avanti. Non era facile seguirlo. Con lui ho condiviso un'esperienza umana e professionale indimenticabile".