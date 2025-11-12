Fare psicoterapia… essere psicoterapeuti…

Fare psicoterapia è apprendere e apprendere è crescere…

Fare psicoterapia è toccare il fondo con la propria pelle e comprendere che non esiste punto più basso di quel fondo, ma che da quel punto di forza non si può fare altro che risalire…

Comprendere non è capire, ma percepire e portare dentro qualcosa di nuovo e per questo non c’è altra via che il dolore…

Fare psicoterapia è un atto di coraggio, perché è molto più semplice fare finta di essere felici che esserlo per davvero e per arrivare a questo occorre essere veri…

Fare psicoterapia è diventare la tua verità; quella che tiene per mano la libertà di essere te stesso e che può dare fastidio a chi si è abituato a riconoscere la tua immagine; quella che è diventata ciò che gli altri si aspettavano e ha perso il contatto con chi eri veramente…

Fare psicoterapia è guardare negli occhi la tua paura di essere solo, perchè quel fantasma si nutre di timore e nella vita a volte può sembrare meno spaventoso essere soli in mezzo agli altri che essere soli per davvero, finché non ti accorgi che è l’esatto contrario e che forse, tra tutti quei “Loro”, nessuno ti ha mai “Visto” veramente…

Fare psicoterapia è perdere tutto per ritrovare te stesso, perché bisogna morire per rinascere…

Fare psicoterapia è smetterla di essere il tuo dolore per osservare quel dolore e avere cura di quella parte di te, perché, nonostante la tua sofferenza ti sembri tutto, essa è solo l’effetto di ciò che ti è capitato e che hai imparato ad indossare come un vestito stretto, ma tu sei molto altro…

Fare psicoterapia è entrare in contatto, perché il dolore origina dall’assenza di contatto…

Essere psicoterapeuti è essere umani, perché nonostante i sintomi richiedano tecnica e competenza, il dolore che li alimenta ha bisogno di un “Contenitore” dotato di sorriso e calore per smetterla di disperdersi come eco infinito nel vuoto…

Essere psicoterapeuti è mettere in conto di soffrire perché nessuna sofferenza può fidarsi di qualcuno che non la conosca dall’interno, qualunque essa sia, e per fare questo occorre avere sofferto…

Essere psicoterapeuti è chiedere “Permesso” perché c’è un tempo per tutto e sapere aspettare costruisce sicurezza…

Essere terapeuti è sapersi fidare di se stessi e della propria capacità di “Sbagliare” e chiedere “Scusa”, perché dal perdono origina la fiducia e della fiducia si nutre la speranza…

Essere terapeuti non è dare speranza, perché la speranza non si da; si infonde… E per arrivare a questo occorre saper guardare oltre; in direzione di ciò che ci sarebbe dovuto essere ed è mancato, verso ciò che nemmeno tu avresti mai immaginato possibile per te, perché tu non hai valore, tu sei valore…

Essere psicoterapeuti è emozionarsi senza perdersi nell’emozione, perché da qui origina la coscienza che è contatto profondo con l’intima verità di ogni uomo e questo non può avvenire fino in fondo dietro uno schermo perché siamo corpo, né mai potrà essere replicato da una macchina che risponde a logiche di pensiero, non d’amore…

Essere psicoterapeuti è avere il coraggio di amare in maniera “Sbagliata”, perché ci sono tanti amori quanto sono unici e irripetibili gli individui su questa terra, ma percepire insieme di provarci è ciò che cura per davvero…

Fare psicoterapia è rischiare di essere amati…

Essere psicoterapeuti è provare a renderlo possibile…





