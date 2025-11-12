 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 12 novembre 2025, 08:50

“In montagna con gli esperti”: a Cuneo una serata per imparare sicurezza e consapevolezza

Alla sede della Giovane Montagna la proiezione del documentario di Tiziana Fantino con il Cai Piemonte e il contributo della Fondazione CRC

“In montagna con gli esperti”: a Cuneo una serata per imparare sicurezza e consapevolezza

La montagna è meravigliosa, ma richiede consapevolezza: va vissuta con rispetto e prudenza. Un documentario, didattico, attraverso i principi fondamentali per vivere la montagna in sicurezza. Per scoprire come pianificare un'escursione in modo intelligente, l’importanza dell'attrezzatura adatta, i segnali meteo da riconoscere per evitare rischi, i punti di riferimento a cui affidarsi, le indicazioni dai professionisti per affrontare imprevisti e emergenze.  

Questa sera ( mercoledì 12 novembre alle 20,30 ) presso la sede della ‘Giovane Montagna’ in via Fossano 25 - piazza Seminario - a Cuneo si terrà la proiezione del documentario “In montagna con gli esperti". Questa è solo una parte del contenuto del filmato, realizzato da Tiziana Fantino, videomaker e giornalista, in collaborazione con il Cai Regione Piemonte e il contributo della Fondazione CRC. 

L’autrice ha organizzato anche un confronto tra i professionisti. Interverranno il Soccorso Alpino delle Alpi Marittime e del Monviso, il presidente del Collegio delle Guide Alpine del Piemonte, il Cai di Cuneo. 
 


 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium