25 novembre a Bra: al via la prima Biennale Arte Next Gen, per riflettere sulla violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Bra presenta la prima edizione della Biennale di Arte rivolta ai giovani “ARTE NEXT GEN - violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”.

La mostra - promossa dal Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Giovanile, la Consulta per le Pari Opportunità e le Associazione Dreaming in ART e BrArte - inaugura martedì 25 novembre alle ore 20.30 al Movicentro. Sarà visitabile fino al 14 dicembre, ad ingresso gratuito nelle giornate di sabato e domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

Alla prima edizione della Biennale “Arte next gen – violenza di genere” partecipano circa 40 artisti e artiste di età compresa tra i 14 e i 30 anni, per le categorie: Pittura e Disegno; Fotografia; Scultura; Fotografia; Scrittura; Video; Musica e Podcast. L’intento è quello di dare vita ad un evento di importante levatura sul tema della violenza di genere e sulla differenza tra le relazioni sane e quelle tossiche, consentendo la partecipazione di tutti i giovani che intendono esprimere il loro punto di vista tramite il linguaggio artistico. Maggiori info scrivendo a mostra.artenextgen@gmail.com oppure su Instagram, alla pagina @consultagiovanilebra.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne vedrà inoltre ulteriori iniziative di sensibilizzazione sul tema: innanzitutto, nella mattina del 25 novembre (a partire dalle 8) gli operatori del Centro Antiviolenza di Bra sarà i protagonisti di una trasmissione dedicata al tema di Radio Braontherocks. Inoltre, nella stessa giornata, dalle 10 alle 12, presso la Casa della Salute di Bra (l’ex ospedale Santo Spirito) sarà aperto un apposito punto informativo.

Si ricorda lo Sportello Antiviolenza, coordinato dal Servizio Sociale Intercomunale - Ambito di Bra, è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in orario 9.00 - 12.00 e 14.00 – 16.00, in via Gianolio 22. Riceve su appuntamento previo contatto telefonico: tel. 0172 420711 – 3204654644, mail: centroantiviolenza@comune.bra.cn.it.