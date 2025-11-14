Garessio: rimosso il sedime alluvionale accumulato lungo la passeggiata del Tanaro

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i lavori di rimozione del sedime alluvionale che, dal 2020, si era accumulato nelle aiuole e nelle zone verdi della passeggiata lungo il fiume Tanaro.

Il materiale, depositatosi in seguito agli eventi alluvionali di quell’anno, era rimasto in loco rendendo necessaria un’operazione di pulizia e ripristino.

L’intervento ha previsto l’asportazione del sedime, il suo smaltimento e la sistemazione delle aree interessate, con l’obiettivo di riportare la passeggiata alle normali condizioni di ordine.

Le lavorazioni sono state eseguite sia con mezzi meccanici sia con operazioni manuali nelle parti più sensibili.

Con la conclusione delle attività, la zona è stata riportata a uno stato ordinato e nuovamente accessibile per residenti e visitatori, in vista di future piantumazioni.