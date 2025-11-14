Nuovi asfalti per le strade comunali di Roburent

Nuovi interventi di manutenzione nel territorio comunale di Roburent dove, nelle scorse settimane, sono stati effettuati diversi interventi di bitumatura e sistemazione di strade e collegamenti che risultavano danneggiati e ammalorati.

I lavori, sostenuti grazie ai fondi del bando asfalti, hanno interessato il completo rifacimento dell’area prospiciente i garage Comunali e della strada di accesso agli impianti sportivi. È stata poi sistemata una una porzione di strada, che risultava dissestata, verso il Cimitero del capoluogo.

Nei prossimi giorni si procederà anche alla riasfaltatura della strada di collegamento verso la frazione San Giacomo. Tra le zone di intervento anche la strada tra Bosseea e Mottoni, in Val Corsaglia, cui sono stati destinati 50mila euro per la completa sistemazione della sede stradale.

"Abbiamo lavorato molto sui bandi - dice il sindaco, Emiliano Negro - e abbiamo ottenuto 150mila euro destinati al rifacimento degli asfalti sul territorio comunale. La cura e la manutenzione delle strade sul nostro territorio comunale è fondamentale sia per la sicurezza che per la fruizione delle stesse da parte dei cittadini".

In questi giorni, inoltre, hanno preso avvio anche i lavori di scavo propedeutici ai lavori di rifacimento delle opere sulla rete idrica in via San Rocco.