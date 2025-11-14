Saluzzo intitola una piazzetta ai Santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Saluzzo ha una nuova piazzetta dedicata ai giovani, intitolata a due Santi dei giovani: Carlo Acutis (1991 - 2006) e Pier Giorgio Frassati ( 1901 - 1925). È la piccola area verde, vicina al vecchio mulino situata tra corso Piemonte e via San Rocco.

La zona era sede di uno dei 4 mulini di Saluzzo, dei quali Il sindaco Franco Demaria ha sottolineato l'importanza storica, augurando che i giovani saluzzesi continuino ad averne cura e prendano l’esempio dai due santi “testimoni della fede e della, carità modelli di gioventù cristiana del nostro tempo" come si legge nella targa.

"Crediamo sia un bel messaggio intitolare questo angolo della nostra Saluzzo a loro che hanno speso la loro vita per gli altri e per fare del bene".

Il vescovo, Cristiano Bodo, ha ricordato il grande impegno di carità verso il prossimo dei due giovani, scomparsi prematuramente e canonizzati, definendo l' inaugurazione (nell’anno dedicato ai giovani che rappresentano il futuro e la speranza della città, della Diocesi, della Chiesa e del mondo) un "piccolo grande segno per la città di Saluzzo”. Le vite di Acutis e Frassati siano un monito e un modello per le nuove generazioni, spesso alla ricerca di punti fermi".

I ragazzi dell’Oratorio don Bosco, guidati dal direttore Don Dario Ruà e Suor Angiolina, si sono poi alternati nella letture delle biografie di Acutis e Frassati

Alla cerimonia ( sabato 8 novembre) hanno partecipato autorità civili, militari e associazioni cittadine.