CALCIO SERIE C / Bra, infermeria affollata: il punto sugli infortuni giallorossi

Quello degli infortuni è un problema con il quale ogni squadra deve, continuamente, fare i conti. Un calendario fitto e trasferte sempre lunghe in pullman, tra la Liguria e il resto d’Italia.

Anche il Bra non fa eccezione ed in questi giorni sono davvero molti i giocatori che sono costretti a stop per problemi fisici. Di seguito il punto sull’infermeria della squadra giallorossa, con i tempi di recupero dei giocatori.



Mattia La Marca

Dal gol al suo esordio in C con il Perugia, ma ai box da 10 giorni. Il centrocampista 2003 si era fermato contro il Carpi, per un dolore al polpaccio dx.

Infortunio: distrazione del soleo mediale della gamba destra.

Possibile rientro: con il Pontedera potrebbe essere a disposizione.



Daniele Menicucci

Infortunio: lesione del muscolo ileopsoas della gamba destra il 5 settembre scorso. Il portiere 2007 sta lavorando con sedute doppie presso il nostro centro fisioterapia di Alba.

Possibile rientro: dovrebbe essere a disposizione per fine novembre.



Gabriel Gaglioti

Ha esordito in Serie C ad Ascoli Piceno. Da quel giorno l’attaccante 2007 è stato colpito dapprima da un virus importante che l’ha tenuto a letto per 10 giorni; al rientro e in preparazione alla gara di Rimini, riceve fortuitamente un duro colpo in allenamento.

Infortunio: trauma contusivo al polpaccio della gamba destra.

Possibile rientro: potrebbe tornare a disposizione per il Pontedera.



Andrea Nesci

Infortunio: lussazione caviglia destra con frattura sindesmosi tibioperoneale distale.

Possibile rientro: fine aprile/inizio maggio 2026.

L’esterno destro 2003 si è infortunato in occasione del match con il Rimini; dopo avere fornito un assist e, fino all’infortunio, una prestazione magnifica.

Già operato e, tra 60 giorni dopo le visite del caso, inizierà una lunga terapia riabilitativa.



Rayan Sammouni

Infortunio: frattura scomposta della mandibola in un contrasto di gioco.

Possibile rientro: fine gennaio 2026.

L’esterno sinistro 2007 si è infortunato in occasione di un test di fine settembre

Operato e da poco ha iniziato una lunga terapia.



Alexander Chianese

Infortunio: sovraccarico funzionale post palestra (esercizio specifico Copenaghen), mioentesite adduttore lungo destro (forte contrattura) del centrocampista 2006.

Rientro previsto: tra circa 7/10 giorni.