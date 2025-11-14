CALCIO SERIE C / Bra, infermeria affollata: il punto sugli infortuni giallorossi

Quello degli infortuni è un problema con il quale ogni squadra deve, continuamente, fare i conti. Un calendario fitto e trasferte sempre lunghe in pullman, tra la Liguria e il resto d’Italia.
Anche il Bra non fa eccezione ed in questi giorni sono davvero molti i giocatori che sono costretti a stop per problemi fisici. Di seguito il punto sull’infermeria della squadra giallorossa, con i tempi di recupero dei giocatori.
Mattia La Marca
Dal gol al suo esordio in C con il Perugia, ma ai box da 10 giorni. Il centrocampista 2003 si era fermato contro il Carpi, per un dolore al polpaccio dx.
Infortunio: distrazione del soleo mediale della gamba destra.
Possibile rientro: con il Pontedera potrebbe essere a disposizione.
Daniele Menicucci
Infortunio: lesione del muscolo ileopsoas della gamba destra il 5 settembre scorso. Il portiere 2007 sta lavorando con sedute doppie presso il nostro centro fisioterapia di Alba.
Possibile rientro: dovrebbe essere a disposizione per fine novembre.
Gabriel Gaglioti
Ha esordito in Serie C ad Ascoli Piceno. Da quel giorno l’attaccante 2007 è stato colpito dapprima da un virus importante che l’ha tenuto a letto per 10 giorni; al rientro e in preparazione alla gara di Rimini, riceve fortuitamente un duro colpo in allenamento.
Infortunio: trauma contusivo al polpaccio della gamba destra.
Possibile rientro: potrebbe tornare a disposizione per il Pontedera.
Andrea Nesci
Infortunio: lussazione caviglia destra con frattura sindesmosi tibioperoneale distale.
Possibile rientro: fine aprile/inizio maggio 2026.
L’esterno destro 2003 si è infortunato in occasione del match con il Rimini; dopo avere fornito un assist e, fino all’infortunio, una prestazione magnifica.
Già operato e, tra 60 giorni dopo le visite del caso, inizierà una lunga terapia riabilitativa.
Rayan Sammouni
Infortunio: frattura scomposta della mandibola in un contrasto di gioco.
Possibile rientro: fine gennaio 2026.
L’esterno sinistro 2007 si è infortunato in occasione di un test di fine settembre
Operato e da poco ha iniziato una lunga terapia.
Alexander Chianese
Infortunio: sovraccarico funzionale post palestra (esercizio specifico Copenaghen), mioentesite adduttore lungo destro (forte contrattura) del centrocampista 2006.
Rientro previsto: tra circa 7/10 giorni.