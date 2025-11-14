Addio a Pasquale Gabriele, appuntato dei Carabinieri

Profondo cordoglio nel Monregalese per la scomparsa di Pasquale Gabriele, appuntato dei Carabinieri in congedo, che si è spento all’età di 71 anni a Boves, nella struttura riabilitativa di Stella del Mattino.

"Era partito da Genova in treno alla volta di Roma per arruolarsi nel 1973 - lo ricorda il sindaco di Roburent, Emiliano Negro, -. Dopo le selezioni rimase nella capitale. Destinato al posto di frontiera di Limone Piemonte e successivamente al Nucleo Radiomobile di Mondovì, dove tutti ricorderanno la sua figura, fisico imponente, grandi baffi, terminò lì, la sua carriera. Giungano a Maurizio, il figlio, Comandante della Stazione Carabinieri di Roburent, le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione Comunale e dei cittadini".

Lascia la moglie Flavia, il figlio Maurizio, maresciallo dei Carabinieri di Roburent, con la moglie Daniela e i parenti tutti.

Il santo rosario sarà recitato questa sera, venerdì 14 novembre alle 20 nella parrocchia di Madonna del Pasco, a Villanova Mondovì dove sabato alle 15 si terranno i funerali.