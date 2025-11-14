Il saluto del sindaco di Bra al Generale di Corpo d’armata carabinieri Riccardo Galletta

Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, ha portato il saluto della Città al Generale di Corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante dell'Interregionale “Pastrengo” di Milano, nell’ambito della sua visita al Comando cittadino della Compagnia carabinieri.

L'alto ufficiale ha incontrato gli uomini e le donne che ogni giorno assicurano la sicurezza nel territorio braidese, stringendo la mano e ascoltando le storie personali di ognuno di loro, nell'ambito di un'azione di vicinanza ai reparti di Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria.

Da parte del sindaco di Bra, il ringraziamento per la sinergia e l’imprescindibile funzione di prossimità quotidianamente svolta dalle forze dell’ordine a tutela della cittadinanza.