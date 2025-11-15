"Professionalità, sensibilità, disponibilità, umanità: l'ospedale di Cuneo un'eccellenza"

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì scorso sono stata ricoverata presso il reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per un intervento chirurgico.

Ho avuto modo nei tre giorni di ricovero di apprezzare la grande professionalità e sensibilità del primario dott Andrea Puppo e dei medici suoi collaboratori.

La disponibilità e l’umanità di tutto il personale infermieristico e OS infine la grande attenzione al ricoverato da parte del personale delle sale operatorie . ù

Quanto da me riscontrato conferma l’eccellenza dell’ospedale di Cuneo dove accanto alla preparazione professionale è presente una grande carica umana che ti fa sentire a proprio agio anche quando si è ricoverati.

Iulia Baudino