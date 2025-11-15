 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 15 novembre 2025, 10:35

"Professionalità, sensibilità, disponibilità, umanità: l'ospedale di Cuneo un'eccellenza"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una paziente sottoposta lunedì scorso ad un intervento chirurgico

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Riceviamo e pubblichiamo

***

Lunedì scorso sono stata ricoverata presso il reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per un intervento chirurgico. 

Ho avuto modo nei tre giorni di ricovero di apprezzare la grande professionalità e sensibilità del primario dott Andrea Puppo e dei medici suoi collaboratori. 

La disponibilità e l’umanità di tutto il  personale infermieristico e OS infine  la grande attenzione al ricoverato da parte del personale delle sale operatorie .  ù

Quanto da me riscontrato  conferma l’eccellenza dell’ospedale di Cuneo dove accanto alla preparazione  professionale è presente una grande carica umana che ti fa sentire a proprio agio anche quando si è ricoverati.       

Iulia Baudino

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium