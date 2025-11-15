Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: fiaccolata silenziosa a Sommariva del Bosco

Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Sommariva del Bosco si unirà in un doppio momento di memoria, riflessione e partecipazione: una fiaccolata silenziosa in ricordo delle vittime e una serata di dialogo per promuovere consapevolezza e impegno concreto.

La fiaccolata partirà alle 20:15 da Piazza Seyssel e, attraversando Via Monte Grappa e Via Cavour, giungerà in Viale Scuole, dove si terrà un momento di raccoglimento dedicato al ricordo di tutte le vittime di violenza.

Un gesto collettivo di vicinanza, silenzio e luce, per ribadire l’impegno della comunità contro ogni forma di abuso e per la promozione del rispetto reciproco.

A seguire, alle 21 presso la Sala Borri (Viale Scuole), si svolgerà la serata di riflessione e dialogo, un’occasione di ascolto, confronto e testimonianza.

Durante l’incontro si parlerà di prevenzione, tutela e sostegno alle vittime, ma anche di educazione al rispetto e responsabilità condivisa.

Attraverso gli interventi dei relatori e le esperienze portate dalle realtà del territorio, si cercherà di offrire spunti concreti per riconoscere i segnali della violenza, affrontarla e contrastarla insieme.

Interverranno:

Elena Franchino – Centro Antiviolenza del Comune di Bra

Claudia Cristofori – Avvocato antiviolenza ex art. 22 comma 4 L.R. 4/16

Marco Bertoluzzo – Direttore del Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero

L’iniziativa è organizzata dalle associazioni “Dreams of Children”, “Angeli di Ninfa”, “Paese di Fiaba” e “Sommariva Solidale”, con il patrocinio del Comune di Sommariva del Bosco.

Le associazioni promotrici hanno scelto di unire le proprie forze per dare vita a un momento condiviso di memoria, consapevolezza e partecipazione, convinte che solo insieme si possa costruire una comunità più attenta, solidale e capace di prevenire la violenza in tutte le sue forme.

La cittadinanza è invitata a partecipare.



