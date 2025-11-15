BEE 2025, a Villanova Mondovì la fiera della domenica annullata causa maltempo

 / Eventi

Il programma di BEE Sapori di Montagna 2025 si concluderà con la cena sarda di questa sera

L’Amministrazione comunale di Villanova Mondovì con grande rammarico comunica che la fiera BEE 2025 e tutte le attività in programma per domenica 16 novembre saranno annullate causa previsioni avverse. Una decisione presa al fine di tutelare gli espositori, il benessere degli animali e tutti i visitatori che ogni anno accorrono numerosi in vista di questo evento.

Il programma di BEE Sapori di Montagna 2025 si concluderà quindi con la cena sarda di questa sera, un’esperienza unica che vedrà come protagonisti lo chef di Sassari Ario Tomassetti e i prodotti dell’azienda agricola Oredda di Mangatia, sempre di Sassari.

