QUATTROZAMPE / "Sono un cucciolo giocherellone: cerco chi mi voglia bene"

Viene rilanciato a TargatoCn l’appello per l'adozione di un giovane cane, un incrocio di colore bianco e nero. L’aiuto viene chiesto attraverso "la sua voce ".

"Sono un cucciolo di poco più di un anno e mezzo, giocherellone e con tanta voglia di correre. Purtroppo, per seri problemi familiari, i miei padroni tutto questo non lo possono fare e sono costretto a stare all'aperto, in uno spazio ridotto e legato alla catena.

Ho un muso simpatico e cerco chi mi dia una casa e mi voglia bene. Mi trovo nei dintorni di Borgo S. Dalmazzo".