ASL CN1 rafforza la sua expertise: la dott.ssa Piscina entra nell'Albo dei Maestri per la Protezione dei Dati

L'ASL CN1 continua a investire nella cultura della privacy e della protezione dei dati. Dopo il brillante superamento dell'esame del Corso 2025 promosso dall'Istituto Italiano per la Privacy, la dott.ssa Sara Piscina della Struttura Ciclo della Performance e Progetti Innovativi si aggiunge all'Albo pubblico dei Maestri per la Protezione dei Dati & Data Protection Designer, raggiungendo lo stesso prestigioso riconoscimento già conseguito nel 2021 dalla DPO aziendale Pinuccia Carena.
La Dott.ssa Piscina si è occupata già dal 2024 delle comunicazioni con il CSI per l'adesione dell'ASL CN1 al progetto CHEDIH, che ha consentito all'Azienda di usufruire della formazione, gratuita per l'ASLCN1, finanziata dal PNRR sul tema della cybersicurezza.