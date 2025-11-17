Azione si rafforza nel Fossanese: Ivan Radice entra nel partito

Azione continua a crescere nella provincia di Cuneo, accogliendo l’ingresso di nuove figure impegnate e radicate sul territorio. Entra ufficialmente nel partito Ivan Radice, consigliere comunale a Salmour con deleghe ai diritti e benessere animale e consigliere dell’Unione del Fossanese, che assumerà il ruolo di vice coordinatore di Azione Fossano, affiancando il coordinatore Fabio Gallo.

“Sono onorato di questa opportunità e pronto a mettere il mio impegno a servizio di un progetto politico che punta alla concretezza e alla costruzione di soluzioni per il bene della nostra comunità", dichiara Radice. "Il ruolo di consigliere comunale a Salmour e nell'Unione del Fossanese, in questi anni, mi ha permesso di avere una visione diretta delle esigenze del territorio, che cercherò di affrontare con dedizione a favore di tutti, nessuno escluso.”

Grande soddisfazione anche da parte del coordinatore cittadino Fabio Gallo: “Ivan è una persona capace e concreta, con cui condivido un approccio serio alla politica, fatto di ascolto, partecipazione e proposte. Con il suo ingresso rafforziamo il lavoro che stiamo portando avanti a Fossano e nei comuni del fossanese di creare un partito plurale, con una identità forte e riferimento delle istanze liberal democratiche e riformiste. Un partito che guarda più alle idee efficaci per il territorio e il Pease che ai meri schieramenti.”

Così il segretario provinciale e vice segretario regionale Giacomo Prandi: “La crescita di Azione nella Granda é continua e passa anche dall'ingresso di amministratori locali come Ivan, che vivono il territorio e conoscono le esigenze delle comunità. A lui il benvenuto e l’augurio di buon lavoro, sono sicuro che con le sue competenze amministrative e tecniche che variano dell’agricoltura al benessere animale, saprà dare un grande contributo. Azione continuerà a valorizzare competenze ed energie nuove, per costruire con ancor più forza una proposta politica strutturata e radicata sul territorio".