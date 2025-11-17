"Dentro la scatola nera": l'intelligenza artificiale spiegata in modo semplice a Marene

Sarà una serata davvero speciale quella che si svolgerà venerdì 21 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene.

Grazie alla collaborazione ed alla preziosa presenza del prof. Alessandro Laio, professore all'università SISSA di Trieste, potremo finalmente affrontare un argomento che negli ultimi tempi ha tenuto banco nelle discussioni di mezzo mondo, ma sul quale la conoscenza della materia è veramente ai minimi: l’intelligenza artificiale.

Il prof. Laio è stato negli ultimi tempi supervisor di un nostro carissimo concittadino, prematuramente scomparso, Samuel Tamagnone, giovane laureato in Fisica, che stava sviluppando la propria attività di ricercatore presso l’Università triestina.

Il titolo emblematico della serata sarà “Dentro la scatola nera dell’intelligenza artificiale” e con il prof. Laio apriremo insieme questa ‘scatola nera’ per capire in modo semplice come funzionano gli algoritmi che più o meno consapevolmente e volontariamente usiamo ogni giorno.

Scopriremo cosa c’è dietro alle decisioni che sembrano essere prese delle macchine, avventurandoci tra le opportunità che si prospettano in futuro, i limiti che sicuramente ci potranno e dovranno essere nell’utilizzo di questo strumento e le domande ancora aperte sul loro impatto nella vita di ognuno di noi.

Capiremo che non si tratta di un argomento così negativo come spesso si tende a dipingere, ma allo stesso tempo verranno illustrati al meglio gli elementi di attenzione che dovranno essere posti nella vita comune da ciascuno di noi, proprio per non essere fagocitati dagli algoritmi.