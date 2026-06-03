Bra, concerto barocco con Archicembalo per il decennale di Mousikon

Sabato 13 giugno alle ore 21.00 presso la chiesa di Sant’Antonino a Bra, l’Archicembalo sarà il protagonista del concerto dal titolo “... LA DOLCEZZA ANCOR DENTRO MI SUONA”.

I musicisti Marcello Bianchi e Paola Nervi al Violino, Claudio Merlo al violoncello e Daniela Demicheli al clavicembalo ci porteranno a conoscere i compositori Torelli - Albinoni - Caldara - Jommelli – Vivaldi.

L’Archicembalo nasce nel 2000 dal desiderio di dare vita ad un ensemble specializzato nell’esecuzione, secondo le prassi dell’epoca e su strumenti originali, del repertorio musicale dal Barocco al primo Classicismo.

“L’Archicembalo è un ensemble barocco italiano dallo stile agile e vivace. Le esecuzioni sono vitali e brillanti[…]” Richard Fairman – Financial Times.

Il concerto fa parte degli appuntamenti del decennale di “Associazione Mousikon” in collaborazione con le realtà del territorio che hanno condiviso il progetto.

Info: eventi.mousikon@gmail.com



