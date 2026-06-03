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Bra, concerto barocco con Archicembalo per il decennale di Mousikon
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Eventi | 03 giugno 2026, 18:34

Bra, concerto barocco con Archicembalo per il decennale di Mousikon

Sabato 13 giugno nella chiesa di Sant’Antonino il programma “…La dolcezza ancor dentro mi suona” con musiche di Torelli, Albinoni, Caldara, Jommelli e Vivaldi

Bra, concerto barocco con Archicembalo per il decennale di Mousikon

Sabato 13 giugno alle ore 21.00 presso la chiesa di Sant’Antonino a Bra, l’Archicembalo sarà il protagonista del concerto dal titolo “... LA DOLCEZZA ANCOR DENTRO MI SUONA”.

I musicisti Marcello Bianchi e Paola Nervi al Violino, Claudio Merlo al violoncello e Daniela Demicheli al clavicembalo ci porteranno a conoscere i compositori Torelli - Albinoni - Caldara - Jommelli – Vivaldi.

L’Archicembalo nasce nel 2000 dal desiderio di dare vita ad un ensemble specializzato nell’esecuzione, secondo le prassi dell’epoca e su strumenti originali, del repertorio musicale dal Barocco al primo Classicismo.

L’Archicembalo è un ensemble barocco italiano dallo stile agile e vivace. Le esecuzioni sono vitali e brillanti[…]” Richard Fairman – Financial Times.

Il concerto fa parte degli appuntamenti del decennale di “Associazione Mousikon” in collaborazione con le realtà del territorio che hanno condiviso il progetto.

Info: eventi.mousikon@gmail.com


 

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