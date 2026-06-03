mercoledì 03 giugno
Ceresole d’Alba, apertura straordinaria del MuBATT per la Fiera delle Terre Rosse
Ceresole d’Alba, apertura straordinaria del MuBATT per la Fiera delle Terre Rosse
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 03 giugno 2026, 20:07

Ceresole d’Alba, apertura straordinaria del MuBATT per la Fiera delle Terre Rosse

Domenica 14 giugno il museo sarà visitabile in deroga al calendario consueto, con ingresso gratuito e orario continuato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ceresole d’Alba, apertura straordinaria del MuBATT per la Fiera delle Terre Rosse

In occasione della VIII edizione della Fiera delle Terre Rosse, il MuBATT anticipa eccezionalmente la propria apertura mensile: domenica 14 giugno sarà visitabile, in deroga al consueto calendario che prevede l'apertura l'ultima domenica del mese.

La Fiera — uno degli appuntamenti più attesi del Roero — anima Ceresole d'Alba per tre giorni, dal 12 al 14 giugno 2026, con un programma ricco di eventi culturali, spettacoli, musica, attività per famiglie, esposizioni e momenti dedicati alla gastronomia tipica del territorio. Un'occasione per valorizzare la storia e le tradizioni locali, il mondo agricolo e le realtà che rendono viva e autentica questa comunità.

La domenica conclusiva della manifestazione diventa così doppiamente interessante per residenti e visitatori: oltre a vivere l'atmosfera della Fiera, sarà possibile fare una tappa al MuBATT e scoprire il patrimonio culturale e storico del territorio.

Il MUbatt, situato in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, apre con orario 10.00 –13.00 e 14.00–18.00 e con ingresso gratuito.

Il museo racconta le vicende dello scontro del 14 aprile 1544 tra le truppe francesi di Francesco I e quelle imperiali di Carlo V, un conflitto che coinvolse circa 30.000 soldati e si concluse con la vittoria francese, lasciando sul territorio oltre 10.000 vittime. Il MUbatt è nato dalla collaborazione tra i Comuni di Ceresole d'Alba e Saint-Paul-de-Vence nell'ambito del progetto europeo "SuCCeSS", finanziato dal programma INTERREG V ALCOTRA France–Italia 2014–2020, e ha trovato sede negli ambienti riqualificati della vecchia ala del mercato comunale.

L'apertura straordinaria del 14 giugno si inserisce nello spirito di collaborazione e valorizzazione del territorio che caratterizza questa edizione della Fiera, confermando la volontà del museo di essere un punto di riferimento vivo e accessibile per la comunità e per chi sceglie di visitare Ceresole d'Alba.

Per informazioni sulla Fiera delle Terre Rosse: Comune di Ceresole d'Alba – Via Regina Margherita n. 14 – Tel. 0172.574135 – info@comune.ceresoledalba.cn.itwww.comune.ceresoledalba.cn.it

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium