Ceresole d’Alba, apertura straordinaria del MuBATT per la Fiera delle Terre Rosse

In occasione della VIII edizione della Fiera delle Terre Rosse, il MuBATT anticipa eccezionalmente la propria apertura mensile: domenica 14 giugno sarà visitabile, in deroga al consueto calendario che prevede l'apertura l'ultima domenica del mese.

La Fiera — uno degli appuntamenti più attesi del Roero — anima Ceresole d'Alba per tre giorni, dal 12 al 14 giugno 2026, con un programma ricco di eventi culturali, spettacoli, musica, attività per famiglie, esposizioni e momenti dedicati alla gastronomia tipica del territorio. Un'occasione per valorizzare la storia e le tradizioni locali, il mondo agricolo e le realtà che rendono viva e autentica questa comunità.

La domenica conclusiva della manifestazione diventa così doppiamente interessante per residenti e visitatori: oltre a vivere l'atmosfera della Fiera, sarà possibile fare una tappa al MuBATT e scoprire il patrimonio culturale e storico del territorio.

Il MUbatt, situato in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, apre con orario 10.00 –13.00 e 14.00–18.00 e con ingresso gratuito.

Il museo racconta le vicende dello scontro del 14 aprile 1544 tra le truppe francesi di Francesco I e quelle imperiali di Carlo V, un conflitto che coinvolse circa 30.000 soldati e si concluse con la vittoria francese, lasciando sul territorio oltre 10.000 vittime. Il MUbatt è nato dalla collaborazione tra i Comuni di Ceresole d'Alba e Saint-Paul-de-Vence nell'ambito del progetto europeo "SuCCeSS", finanziato dal programma INTERREG V ALCOTRA France–Italia 2014–2020, e ha trovato sede negli ambienti riqualificati della vecchia ala del mercato comunale.

L'apertura straordinaria del 14 giugno si inserisce nello spirito di collaborazione e valorizzazione del territorio che caratterizza questa edizione della Fiera, confermando la volontà del museo di essere un punto di riferimento vivo e accessibile per la comunità e per chi sceglie di visitare Ceresole d'Alba.