Venerdì 5 giugno nuova serata nel giardino estivo dopo il boom dell’apertura

Dopo il grandissimo successo dell’inaugurazione, il Type Club di Centallo non perde tempo e rilancia: venerdì 5 giugno si torna nel giardino estivo per una nuova serata pensata per ballare, stare insieme e vivere l’estate nel modo più semplice possibile. L’idea è la stessa che ha fatto centro all’apertura: musica per tutti i gusti, spazi comodi e un’atmosfera leggera, da condividere con gli amici.

Dalle ore 22 si riparte con una formula che ormai è un marchio di fabbrica: tre sale, tre generi, tre modi diversi di vivere la serata, senza dover scegliere “o questo o quello”. Chi ama cantare e ballare sui grandi classici troverà la sua pista nella Sala 1, dedicata agli anni ’80: “il ritorno”, come lo hanno chiamato gli organizzatori, con il DJ set di Mauro VAY.

Nella Sala 2 spazio a salsa e bachata, con Dj Prince e l’animazione di Ricky De Cuba: ritmo alto, energia e quel clima da serata estiva che ti fa venire voglia di restare fino all’ultimo pezzo. Per chi invece cerca un’atmosfera più calda e avvolgente, la Sala 3 è tutta per la kizomba, con Bruno Checchin.

Il giardino estivo del Type Club è uno dei suoi punti di forza: tre aree all’aperto, tavolini per chi vuole chiacchierare tra un ballo e l’altro, bar sempre operativo e la sensazione di essere in un posto organizzato bene, dove la gente viene per divertirsi sul serio e con la testa leggera. La serata del 5 giugno sarà la conferma: stessa formula, nuova energia, stessa voglia di estate.

Il ringraziamento delle titolari Enrica e Serena "L’inaugurazione ci ha dato una carica enorme: vedere il giardino pieno e la gente felice è il motivo per cui lo facciamo. Venerdì 5 giugno replichiamo con la stessa formula, perché funziona: tre sale, tre generi, così ognuno trova la sua musica e la sua compagnia. Vogliamo serate semplici, curate e positive, dove si balla, si ride e ci si sente al posto giusto".

Il Type Club si trova in Regione Madonna Prati 285 a Centallo (tra Savigliano e Cuneo)