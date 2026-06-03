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Bra, tutti in sella con Bicincittà 2026
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Eventi | 03 giugno 2026, 19:12

Bra, tutti in sella con Bicincittà 2026

Al via domenica 7 giugno, ore 10, da piazza Giolitti. Tutte le informazioni

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«Tra il dire e il fare, preferisco pedalare». È il mantra di Bicincittà, in programma domenica 7 giugno, a Bra.


Un evento che segue la Giornata mondiale della bicicletta (3 giugno), ufficialmente istituita dalla Nazioni Unite, riconoscendo i benefici sociali e ambientali della bici come mezzo di trasporto semplice da mantenere, economico, affidabile, ecologico.


L’appuntamento è alle ore 9 in piazza Giolitti. Famiglie con bambini, coppie o semplici appassionati: può partecipare chiunque e con qualsiasi tipo di bici, comprese quelle con le rotelline. La certezza è che si torna a casa felici dopo un’esperienza unica. Iscrizione al costo unitario di 4 euro (le famiglie con tre o più componenti pagano 12 euro) e gadget per tutti.


Si parte alle ore 10 per un tragitto lungo circa 15 km che si snoda tra le vie urbane ed extraurbane della città, alla riscoperta dei luoghi e degli angoli più suggestivi, per riappropriarsi dei profumi e di una vita salubre in un ritrovato rapporto con la natura, immersi nel panorama circostante. Un momento di grande fermento, atteso con trepidazione, che attraversa le generazioni, dai nonni ai nipotini.
E poi belli coccolati, perché sarà offerto un ristoro a metà percorso (bocciofila di Falchetto) e uno alla fine (piazza Giolitti). Il tutto con impatto zero sull’ambiente, visto che saranno utilizzati solo materiali biodegradabili.


La festa proseguirà all’arrivo verso le ore 11.30/12 in piazza Giolitti con l’estrazione di premi a sorte offerti da Montello Atlante ed il più fortunato porterà a casa una borsa di frutta offerta da Orto Bra pari al proprio peso. Inoltre, saranno consegnati i contributi della SuperStraBra alle associazioni e scuole che hanno venduto più di 200 biglietti.


L’iniziativa è promossa dalla Uisp comitato territoriale Bra Cuneo in collaborazione con la città di Bra, che ormai si sta plasmando sempre più a misura di ciclista, sostenendo il diritto alla mobilità (informazioni al numero di telefono 0172/431507, mail bracuneo@uisp.it, oppure visitando il sito www.uisp.it/bra). Dai promotori un unico consiglio: «Saltate in sella alla bici qualche giorno prima per evitare di ritrovarvi con un gran male al fondo schiena».


Detto questo, gambe in spalla, anzi in bici!

Silvia Gullino

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